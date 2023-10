Jazz Trotter : Mulgrew Miller - Solo in Barcelona

La sortie aujourd'hui d'un enregistrement solo de ce remarquable musicien est une occasion rare. Cet album, qui a été enregistré le 2 février 2004 à Barcelone, est une véritable perle rare pour les admirateurs d'un homme et d'un pianiste adulé par l'ensemble de la communauté internationale du jazz. Avec sa vision unique des arrangements de Monk, Dizzy Gillespie, Cole Porter, Miles Davis et Duke Ellington, Mulgrew Miller nous montre pourquoi il est considéré comme une légende moderne.

Sur cet album solo, le piano de Mulgrew Miller (1955-2013) nous embarque dans un voyage musical extraordinaire. Avec chaque note, il peint sans effort une tapisserie d'émotions, traversant un riche paysage musical qui couvre des genres et des styles caractérisés par la polyvalence, la dimension de soliste et une retenue tout en élégance. Il joue comme un héritier moderne d'Art Tatum, avec les racines musicales les plus profondes, mais avec la voix la plus fraîche, qui lui est propre.

Publicité

“Solo in Barcelona” montre qu'il est capable de nous raconter une histoire et de swinguer comme très peu d'autres. Un véritable maître du piano. Le point culminant est peut-être son Excursions in Blue, où il joue le blues comme il se doit - dans l'instant ! “Solo in Barcelona” est une magnifique documentation de Mulgrew Miller jouant en solo des morceaux qui n'ont jamais été enregistrés auparavant. Mulgrew Miller était l'un des pianistes de jazz les plus influents de sa génération. Réputé pour sa maîtrise technique, son génie de l'improvisation et sa profonde musicalité, Mulgrew Miller a travaillé avec Miles Davis, Betty Carter, Woody Shaw, Niels-Henning Ørsted Pedersen et son propre trio dans le monde entier. Il est toujours regretté par son large public.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)