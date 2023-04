Jazz Trotter : Mulo Francel - The Melody Sax

Connu pour son travail au sein du quartet Quadro Nuevo, acclamé par la critique, l'instrument bien-aimé de Mulo Francel a été largement utilisé dans la musique populaire des années 1920 et a quasiment disparu à jamais, hormis entre les mains de quelques iconoclastes comme Anthony Braxton ou Frédéric Couderc…

Caractérisée par une sonorité frivole et un timbre presque circassien, cette variante de saxophone avait l'avantage de permettre à de nombreux amateurs qui jouaient d'autres instruments en do (piano, flûte, violon, orgue...) d'utiliser leurs anciennes partitions pour le saxophone, qui était devenu à la mode.

Avec l'arrivée de la Grande Dépression, la popularité du saxophone en ut diminue rapidement. Les particuliers n'avaient plus les moyens de s'offrir ce produit de luxe, et les musiciens professionnels et les étudiants en musique sérieux n'avaient plus besoin de ces instruments de loisir. Il ne sera plus fabriqué après 1936.

Mulo Francel a acheté le sien sur un marché aux puces de New York pour 125 dollars, et l'a fièrement défendu sur plusieurs de ses enregistrements depuis 1997. Fasciné par la musique des Années Folles, Mulo Francel a senti la nécessité de capturer le sourire de la musique de l'époque et à l'adapter à un contexte actuel.

Les 13 titres de l'album contiennent un certain nombre de chansons familières à tout amateur de jazz, présentées dans des contextes modernes et rafraîchissants, avec des arrangements créatifs.Des grooves tirés de la bossa nova, du r'n'b, de la soul, du swing et au-delà, des contre-chants inventifs, le son riche d'un Fender Rhodes et le timbre caractéristique du saxophone historique de Mulo Francel s'unissent pour former une réflexion musicale cohérente sur la relation intime entre un musicien et son instrument.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)