Jazz Trotter : Orchestra Jazz de Matosinhos, Rebacca Martin, Larry Grenadier - After Midnight

“After Midnight” met également en vedette le grand bassiste Larry Grenadier, avec des arrangements luxuriants de l'OJM et du pianiste Guillermo Klein. Rebecca Martin a un don particulier pour créer des ambiances intimes et introspectives, comme si ses chansons étaient des secrets murmurés à l'oreille de l'auditeur ou des souvenirs précieux remontant du subconscient. À première vue, ces qualités ne laissent pas supposer que son travail conviendrait parfaitement à un big band, où la puissance et l'explosivité sont si souvent de mise.

Mais avec l'Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM), Rebecca Martin, accompagnée de son mari le bassiste Larry Grenadier, a trouvé le partenaire idéal. Sur leur première collaboration, “After Midnight”, l'ensemble basé au Portugal, dirigé par Pedro Guedes, se montre très sensible aux nuances feutrées et à l'impressionnisme délicat de ses chansons finement élaborées. L'album comprend des morceaux tirés des 25 ans de carrière de Rebecca Martin, ainsi que des standards choisis avec soin, qui mettent en valeur les interprétations colorées de la chanteuse. "Il est rare, en tant que chanteuse, d'avoir l'occasion de travailler et d'enregistrer avec un orchestre aujourd'hui", déclare Rebecca Martin. "C'était un défi de taille, avec peu de temps à passer ensemble, et je l'ai relevé avec enthousiasme."

Nate Chinen a écrit dans le New York Times que Rebecca Martin "dégage la plus simple des prestances, presque radicale dans son absence totale du paraître", et que ses performances "ressemblent moins à des chansons qu'à des expressions de son état d'esprit". Elle a commencé sa carrière au début des années 90 au sein du duo Once Blue, avec l'auteur-compositeur Jesse Harris (Norah Jones), lauréat d'un Grammy. En plus d'une demi-douzaine d'albums en lmeader, elle a enregistré avec le pianiste Guillermo Klein et le légendaire batteur Paul Motian, ainsi qu'au sein du trio vocal Tillery avec Becca Stevens et Gretchen Parlato.

C'est d’ailleurs en écoutant Tillery que le codirecteur musical de l'OJM, Pedro Guedes, a eu l'idée d'inviter Rebecca Martin à collaborer. "Ces trois voix ont vraiment retenu mon attention", se souvient Pedro Guedes. "Je savais que Rebecca n'était pas seulement une grande chanteuse mais aussi une superbe compositrice, et elle a aussi une approche très particulière du songbook américain. Cette combinaison de facteurs m'a incité à lui demander de travailler avec nous."

Grâce aux précédentes collaborations de l'orchestre avec un large éventail d'artistes de jazz de premier plan - une liste impressionnante qui comprend Maria Schneider, Kurt Rosenwinkel, Carla Bley, Lee Konitz, Fred Hersch, Joshua Redman et Dee Dee Bridgewater, entre autres - Rebecca Martin a instinctivement reconnu un grand ensemble capable de manœuvrer comme un petit groupe. "La musique originale de Rebecca est très intime", dit Pedro Guedes. "C'était un grand défi de faire ressortir cette intimité dans un contexte de big band. Mais cela s'est avéré très naturel et facile une fois qu'on nous a permis d'entrer dans cette dynamique et de nous y fondre."

Un élément clé de cette dynamique est la longue histoire personnelle et professionnelle de Rebecca Martin avec Larry Grenadier (Brad Mehldau, John Scofield). Au cours des 25 années passées ensemble, les deux musiciens ont développé une relation musicale étonnamment accordée, télépathique et complexe. "C'est une connexion musicale unique", décrit Larry Grenadier. "Grâce au temps passé sur et hors de la scène avec Rebecca au fil des ans, nous avons un niveau de communication rare."

Bien qu'”After Midnight” ait été enregistré dans les premières semaines de 2020, bien avant que quiconque ne réalise ce que cette année nous réservait, le titre reflète l'optimisme prudent qui accueille sa sortie. C'est aussi une suggestion idéale du ton de la musique, qui semble habiter les espaces liminaires et crépusculaires de la fin de la nuit ou de l'aube. Enregistrée à l'origine en 2008 pour l'album “The Growing Season” de Rebecca Martin, la chanson dépeint de manière poétique l'expérience de son frère en temps de guerre. "Cette chanson m'a fait penser à un soldat qui rentre de la guerre avec l'impression d'être un zombie", explique Pedro Guedes, qui a assuré l'arrangement de la chanson. "C'est probablement là où nous allons tous atterrir bientôt [après les événements de l'année dernière]".

L'album a été enregistré et mixé par Mário Barreiros, dont Rebecca Martin loue le travail magistral en studio. "Lorsque nous avons commencé la session, nous avons eu quelques difficultés à trouver le bon micro pour ma voix avec un groupe aussi important. Pendant une pause, Mario s'est rendu en ville et est revenu avec un micro à ruban emprunté à un ami. Cela a fait toute la différence. Cet effort et cette attention m'ont fait comprendre qu'il allait être un ingénieur spécial qui capturerait parfaitement l’ensemble - et il l'a fait !”

““After Midnight” est un beau reflet des personnalités variées qui l'ont créé, ainsi que du lieu magnifique où il a été enregistré. Je trouve que la ville de Porto a un sentiment similaire à celui de l'orchestre", déclare Rebecca Martin. "Elle est familière, terreuse et accessible. J'ai adoré pouvoir me promener de ma chambre d'hôtel au studio et m'asseoir au coin de la rue avec les anciens qui buvaient leur café. C'est un endroit magique, une ville qui a conservé sa culture et une lenteur difficile à trouver de nos jours. C'est en partie pour cela que je m'y sens toujours si bien accueilli."

(extrait du communiqué de presse en abglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

