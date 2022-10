Jazz Trotter : Owen Broder - Hodges : Front and Center, Vol 1

“ Hodges : Front and Center, Vol. 1 ” d’Owen Broder jette un pont entre six décennies d'histoire du jazz avec un quintet étonnant composé du trompettiste Riley Mulherkar, de la pianiste Carmen Staaf, du bassiste Barry Stephenson et du batteur Bryan Carter.

" La combinaison d'airs folkloriques traditionnels, de fioritures à la Copland et d'une superbe musicalité donne lieu à une œuvre d'art transcendante - qui célèbre l'imagination humaine tout en évoquant la beauté naturelle des prairies balayées par les vents. " - Bobby Reed, DownBeat (critique de « Heritage »)

" [Owen Broder] emploie une technique de composition du passé au présent avec ingéniosité et habileté, produisant une musique d'une chaleur et d'une majesté authentiques. " - Brian Zimmerman, Jazziz

Aussi influent qu'il ait été dans l'histoire du saxophone de jazz, Johnny Hodges est généralement évoqué uniquement à la lumière de son rôle clé dans l'orchestre de Duke Ellington. Sur son deuxième album en tant que leader, le saxophoniste Owen Broder déplace le projecteur pour se concentrer davantage sur le saxophoniste lui-même. Avec “Hodges : Front and Center, Vol. 1”, Owen Broder et son talentueux quintet explorent neuf compositions associées au Rabbit (le surnom que Hodges s'est donné au début de sa carrière et qui est à l'origine de plusieurs histoires contradictoires), en puisant dans le répertoire d'Ellington ainsi que dans le catalogue souvent négligé des albums en petite formation du saxophoniste.

“Hodges : Front and Center” n'est pas un exercice de nostalgie. Sur son premier album acclamé de 2018, “Heritage”, Owen Broder a offert de nouvelles interprétations frappantes de la musique roots américaine, du folk appalachien au blues primitif, des spirituals au bluegrass. Il adopte ici une approche similaire pour la musique de Hodges ; les interprétations ne sont pas radicalement modifiées, mais les arrangements perspicaces de Owen Broder honorent la beauté et l'élégance des originaux tout en leur conférant une vibration moderne.

"Ma génération est vraiment le produit de tout ce que Charlie Parker a apporté à cette musique", souligne Owen Broder. "Bird était un tel père fondateur et a introduit le langage qui est devenu celui du saxophone. Mais Johnny Hodges a toujours eu une grande influence sur mon jeu. J'apprécie vraiment son jeu lyrique et mélodique et la qualité vocale chaleureuse de son approche du son."

Owen Broder a découvert le jeu de Hodges alors qu'il était encore lycéen à Jacksonville, en Floride. Naturellement, ce premier contact s'est fait par le biais de la musique d'Ellington, Hodges étant l'une des voix fondamentales sur lesquelles le chef d'orchestre a sculpté sa signature sonore. Ce n'est que plus tard que Owen Broder a commencé à découvrir la vaste discographie des petits groupes de Hodges, en commençant par une paire de sorties de 1959 codirigées par les deux géants : « Back to Back » et « Side By Side ».

C'est le 60e anniversaire de ces deux albums phares qui est à l'origine de ce projet. Owen Broder s'est lancé dans une courte tournée à l'été 2019, rassemblant des groupes locaux dans chaque ville qu'il a visitée pour se plonger dans le songbook de Hodges. Dans l'intervalle, il a enregistré l'album vidéo “Our Highway” avec Cowboys & Frenchmen, l'ensemble éclectique qu'il codirige avec son collègue saxophoniste Ethan Helm. Lorsqu'il s'est agi d'enregistrer le projet Hodges, Owen Broder a réuni un groupe rompu à la fois au jazz moderne et aux styles vintage que cet album (et le deuxième album qui lui fera suite, actuellement prévu pour le printemps 2023) explore.

Outre Owen Broder aux saxophones alto et baryton, le groupe comprend le trompettiste Riley Mulherkar, cofondateur du célèbre quatuor de cuivres The Westerlies et membre régulier du Gil Evans Project de Ryan Truesdell, où il endosse le rôle de Miles Davis ; la pianiste Carmen Staaf, qui est directrice musicale et pianiste de la chanteuse Dee Dee Bridgewater et codirige le groupe Science Fair avec la batteuse Allison Miller, une collaboratrice fréquente ; le bassiste Barry Stephenson, membre de Jon Batiste et de Stay Human ainsi que du groupe du batteur/chanteur Jamison Ross, un camarade de classe de Owen Broder au lycée, et Bryan Carter, un autre ami du lycée dont la batterie a été entendue partout, de Jazz at Lincoln Center à Sesame Street.

"Certains d'entre eux sont de vieux amis et d'autres sont de nouveaux amis", dit Owen Broder. "Mais en raison de leurs antécédents musicaux, ils se sont tous sentis comme des choix évidents pour ce groupe".

Owen Broder

Owen Broder est un saxophoniste basé à New York qui évolue dans divers cercles musicaux. Le premier album de son American Roots Project, Heritage, a été salué par le magazine DownBeat comme une "œuvre d'art transcendante", tandis que son quintet Cowboys & Frenchmen a été acclamé par la critique pour ses trois enregistrements complets. Broder est membre du Anat Cohen Tentet, nominé pour les GRAMMY®, et du Manhattan Saxophone Quartet. Il s'est produit avec des artistes de renommée internationale tels que le Ryan Truesdell's Gil Evans Project, le Trio Globo et la sensation Postmodern Jukebox sur YouTube. Le prix de l'Artpreneur de l'année 2021 de l'UNCSA et le programme Eastman/ArtistShare® New Artist 2018 ont récompensé les projets entrepreneuriaux de Broder ; notamment, en réponse à la pandémie, Broder a cofondé et joué dans Live From Our Living Rooms. Qualifiée de "premier festival de jazz en ligne" par Rolling Stone, cette initiative a permis de récolter plus de 140 000 dollars pour soutenir les musiciens basés aux États-Unis dont la carrière a été interrompue à cause du COVID-19. En tant qu'éducateur, Broder enseigne la théorie du jazz et l'arrangement de jazz à la Portland State University et donne des cours de saxophone à la Pacific University.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)