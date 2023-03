Jazz Trotter : Pepa Niebla & Ignasi Terraza - En la orilla del mundo

Dans “ En la Orilla del Mundo ”, Pepa Niebla et le trio d’Ignasi Terraza abordent un répertoire composé de mélodies des deux côtés de l'Atlantique, chantant en espagnol, anglais, français et portugais avec un langage commun : celui du jazz qui les unit.

La voix de Pepa Niebla, généreuse et large, se déploie dans les différents thèmes avec une multitude de couleurs et de nuances montrant une grande personnalité. Ignasi Terraza, qui signe deux originaux et les arrangements du reste, se présente avec son trio habituel, avec Horacio Fumero à la contrebasse et Esteve Pi à la batterie, une section rythmique luxueuse qui donne encore plus de rondeur à l’album.

La couverture est un portrait réalisé pour l'occasion par l'artiste peintre valencienne María José Torrente, et le livret comprend un commentaire du critique musical de "El Pais" Chema García.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)