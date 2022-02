Jazz Trotter : Pete Malinverni - On the Town

" Pete Malinverni est un pianiste au style franc et élégant. " - Nate Chinen, New York Times

" Le pianiste Pete Malinverni est un chat sauvage. [Son jeu peut être sombre, granuleux et étrangement ravissant... il creuse dans le piano et en ressort avec un trésor exotique." - Karl Stark, Philadelphia Inquirer

Après avoir passé quatre décennies sur la scène du jazz de New York, le pianiste Pete Malinverni a croisé le chemin d'innombrables artistes et en est revenu avec une foule d'histoires à raconter. Mais peu de moments se comparent à la rencontre de Pete Malinverni avec l'emblématique compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein.

Les graines plantées lors de cette rencontre il y a plusieurs décennies se concrétisent sur l'étonnant nouvel album de Pete Malinverni, “On the Town - Pete Malinverni Plays Leonard Bernstein”. L'album réimagine neuf compositions de Leonard Bernstein, ainsi qu'une nouvelle pièce originale de Pete Malinverni écrite en hommage au compositeur, pour un trio comprenant le bassiste Ugonna Okegwo et le batteur Jeff Hamilton.

À l'époque de cette rencontre déterminante, Pete Malinverni avait un emploi stable dans un restaurant haut de gamme de la ville. Un soir, ce restaurant chic est choisi pour accueillir la première soirée de la distribution de la production de "Tosca" de Franco Zeffirelli au Metropolitan Opera. Alors que Pete Malinverni jouait une sélection d'arias au piano, Leonard Bernstein est entré et le jeune pianiste s'est immédiatement lancé dans Lucky To Be Me du compositeur. Leonard Bernstein a reconnu l'hommage et, après un détour par les toilettes pour hommes (où un ami de Pete Malinverni a brisé les conventions sociales pour vanter les vertus du pianiste), il a passé une partie considérable de la soirée à traîner autour du piano.

"Les vrais musiciens veulent passer du temps avec le groupe", dit Pete Malinverni en se remémorant ces heures magiques. Leonard Bernstein était cette éminence grise que je voyais à la télévision, et j'avais écouté ses "Young People's Concerts" au lycée. Il avait donc une présence certaine dans ma vie, même si je ne l'avais jamais rencontré."

La première occasion pour Pete Malinverni de rendre hommage à Leonard Bernstein s'est présentée à l'occasion du centenaire du compositeur en 2018, lorsque le pianiste a été chargé d'arranger plusieurs de ces pièces pour un ensemble de quatre souffleurs avec notamment Joe Lovano au Purchase College, où Pete Malinverni est responsable du département de jazz. Mais lorsque le moment est venu d'enregistrer la musique, il a décidé de la réduire à un arrangement en trio.

"J'adore jouer en trio, et la musique a vraiment pris vie dans ce format", explique Pete Malinverni. "Ugonna Okegwo et Jeff Hamilton sont de vrais artistes. Vous savez, si vous faites de la plongée sous-marine, vous découvrez qu'il y a autant de couleurs sous l'eau, mais que le spectre est inversé par rapport à ce que vous voyez ici, à la surface. C'est ce que j'ai découvert en jouant la musique de Bernstein avec ces musiciens extraordinaires : il y avait toutes ces textures et ces couleurs sous la musique qu'ils pouvaient vraiment mettre en lumière."

Un autre aspect que Pete Malinverni partage avec Leonard Bernstein est un amour profond pour New York. En choisissant les pièces du compositeur, Pete Malinverni a fait de l'album une lettre d'amour à la métropole où il s'est installé depuis qu'il a quitté sa ville natale de Niagara Falls en 1980. Des titres comme New York New York, qui ouvre l'album, et Lonely Town rendent la référence explicite ; d'autres morceaux sont tirés de spectacles centrés sur Big Apple comme Wonderful Town, West Side Story et On the Town.

La seule exception est l'interprétation sincère par le trio de _Simple Son_g, extrait de "Mass" de Leonard Bernstein. Ce morceau s'inscrit dans la tradition de Pete Malinverni d'inclure un morceau spirituel dans chacun de ses albums, un clin d'œil à ses 18 années en tant que musicien de la Devoe Street Baptist Church à Brooklyn. L'album se termine par A Night On the Town de Pete Malinverni, une réfraction ludique des thèmes et des idées de Bernstein qui met en lumière l'influence durable du compositeur.

Je dis toujours à mes étudiants : "_On ne dit pas que le silence est d'or pour rie_n", dit Pete Malinverni. "Donc, si vous voulez perturber le silence, vous avez intérêt à jouer quelque chose. En commençant par les compositions de Bernstein, chaque note que vous ajoutez doit servir cette chanson. Mais c'est aussi mon disque, et je pense qu'il aurait apprécié cela. Bernstein aimait se projeter dans un futur proche plutôt que de s'en tenir à la nostalgie du passé. C'était, philosophiquement, un vrai jazzman !"

(extrait du comuniqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

🎪

Où écouter Pete Malinverni

A Brooklyn (USA) mercredi 03 février à 21h à l' Ornithology

