Jazz Trotter : Petter Wettre - Paris/Oslo

“Bien que séparés par environ 1700 km, les membres du groupe ont quand même organisé répétitions et concerts pendant toute la période du Covid. Cet enregistrement est le résultat du dernier des quatre concerts donnés à Oslo en 2021. Ce grand écart Paris/Oslo donne son titre à l’album et au groupe.

Anders Aarum, Jens Fossum et Hermund Nygård constituent l'une des plus robustes sections rythmiques que la Norvège ait à offrir. Ils ont joué des centaines de concerts en tant que trio, mais aussi en accompagnant des artistes nationaux et internationaux. À plusieurs reprises, ils ont également été au service des divers projets de Petter Wettre.

Le répertoire a été soigneusement constitué pour mettre en valeur chaque musicien du groupe. Il comporte des compositions originales des membres, ainsi que quelques standards rarement joués.

Send in the Clowns - Enfant, j'étais à la fois fasciné et effrayé par les clowns. Adulte, l'exploration de cette dualité entre joie et tristesse m'étonne toujours autant

Freudian Slip - Un morceau uptempo très amusant à jouer et qui présente un défi à la fois

rythmique et harmonique. Une illustration musicale du "Freudian Slip" ("lapsus" en français) qui désigne une parole prononcée à la place d'une autre et qui, selon Freud, révèlerait le subconscient du locuteur. On peut aussi le désigner en anglais avec l'expression "Slip of the tongue" (littéralement "langue qui glisse") et véritable risque pour tout saxophoniste qui essaie de jouer à ce tempo.

Everyday and Twice on Sundays - Une ballade présente sur mon dernier enregistrement - "The Last Album", un rappel de dire "je t'aime" à la personne qui vous est la plus chère "une fois par jour, et deux fois le dimanche"

Saigon Flower - Une composition originale d'Anders Aarum. Tout est dans le titre.

Baby Mine - Extrait du classique de Disney sorti en 1941, c'est la bande-son de la scène où la mère de Dumbo le réconforte après que tous les éléphants du cirque se soient moqués de ses grandes oreilles. Une scène déchirante..

Weekend Dad - Que se passe-t-il lorsque les pères séparés récupèrent leurs enfants le week-end ? Ces Weekend Dads méritent leur propre hymne, alors je leur en ai écrit un.

Petter Wettre (extrait du communiqué de presse)

Petter Wettre (saxophone)

Anders Aarum (piano)

Jens Fossum (basse)

Hermund Nygård (batterie)