Jazz Trotter : Pharoah Sanders - Live at Fabrik, Hamburg 1980

Cette sortie d'une série d'enregistrements de concerts à la "Fabrik" de Hambourg, est l'un de ces trésors cachés des archives de la NDR et devait faire revivre les révolutions survenues dans le monde du jazz il y a plus de quatre décennies. Il s'est transformé en nécrologie : fin septembre 2022, le saxophoniste Pharoah Sanders est décédé à l'âge de 81 ans. Cet enregistrement de son quartet le 6 juin 1980 est à ce jour le plus ancien de la "Fabrik". Une époque que Thomas Engel, le premier programmateur de la "Fabrik", décrit encore aujourd'hui comme une période très spéciale pour la culture à Hambourg et bien au-delà. En outre, ce concert faisait partie de la cinquième édition de ce que l'on appelait alors le "New Jazz Festival", un rassemblement au sommet de musiciens allemands, européens et américains.

Ce n'est que grâce au Big Band de la NDR que du jazz de haut niveau a pu être produit sur l'ancien site industriel de la Barnerstrasse à Altona, un arrondissement de Hambourg. Au milieu des années 1970, l'orchestre a eu le courage de quitter son studio d'enregistrement habituel pour donner des concerts à grand spectacle à la "Fabrik". Depuis 1976, le "New Jazz Festival" organisé par Wolfgang Kunert, le programmateur du big band, a installé la musique de jazz dans ce lieu exceptionnel.

En 1980, cinquième année du jeune festival, Pharoah Sanders est en tournée en Europe et se produit à l'automne de la même année au Deutsches Jazzfestival de Francfort, entre autres. Les nécrologies consacrées à ce saxophoniste originaire de Little Rock dans l'Arkansas (l'État du jazz) ont souligné à juste titre qu'il avait exploré de nouvelles voies au cours de ces années : par exemple en incluant des chansons du Great American Songbook dans son répertoire. Auparavant, le jeune Pharoah Sanders avait fait ses premières expériences avec l'excentrique utopiste de l'espace Sun Ra. C'est Sun Ra qui, en échange de son vrai prénom Ferell, lui avait donné le titre honorifique quelque peu énigmatique de "Pharoah". Depuis qu'il s'est produit dans le groupe de John Coltrane dans les années 1960, Pharoah Sanders est resté dans l'orbite coltranienne, également aux côtés de sa veuve Alice - même dans cet enregistrement de juin 1980. Bien sûr, il y a aussi les effluves du free jazz. Avec une technique très particulière sur les harmoniques du saxophone ténor, Pharoah Sanders s'affranchit des limites souvent très étroites des compositions.

Naturellement, son tube éternel est inclus, The Creator has a Masterplan, l'invocation par Pharoah Sander d'un créateur divin, dont la vie humaine doit suivre le masterplan : les grands objectifs politiques et sociaux de l'époque prévalent, l'amour, la paix et le bonheur. Cependant, le monde ne s’est vraiment pas été amélioré depuis ces années d’espoir…

Au fil du temps et dans le cadre intemporel du visionnaire Pharoah Sanders, les cultures d'Afrique ont occupé une place centrale dans son désir d'exploration. Tant sur le plan spirituel qu'instrumental, Pharoah Sanders a découvert l'essence de sa démarche dans les sons de l'Afrique. Ceux qui écoutent attentivement peuvent déjà percevoir des traces de cette évolution dans ce concert à la "Fabrik". Ce concert a d'ailleurs été suivi de quelques autres au milieu des années 80, dans cette même salle. En 2018, Pharoah Sanders s'est rendu pour la dernière fois à Hambourg pour participer au festival "Überjazz" à la Kampnagelfabrik. Même lors de cette dernière rencontre, l'énergie avec laquelle ce musicien pas facile à vivre et quelque peu réservé pouvait irradier un concert entier était perceptible : magique, mythique et humaine.

Les musiciens du quartet de juin 1980 étaient sublimes - à la batterie, nous retrouvons Idris Muhammad, décédé en 2014, un artiste originaire de la Nouvelle-Orléans et profondément enraciné dans la scène soul et rhythm'n'blues. Curtis Lundy est à la contrebasse. Il n'avait que 25 ans à l'époque et s'est depuis imposé comme compositeur, arrangeur et bassiste soliste. Au piano, nous avons John Hicks, qui avait déjà travaillé avec les Jazz Messengers d'Art Blakey et était l'un des pianistes accompagnateurs les plus recherchés de l'époque. Jusqu'à sa mort en 2006, John Hicks a tourné avec de nombreuses stars américaines.

Michael Laages (extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)