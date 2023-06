Jazz Trotter : Phil Haynes - Coda(s) : No Fast Food III

Cette sortie est la première d'une série de sorties prévues jusqu'en 2025, dont les mémoires de Phil Haynes "Chasing the Masters", accompagnées d'une compilation audio de 62 titres.

"No Fast Food, c'est du free-bop en roue libre... par un trio de maîtres musicalement flexibles qui s'acharnent à distribuer de la beauté.” - Dave Wayne, All About Jazz

"Depuis son arrivée à New York en 1983, le batteur Phil Haynes s'est imposé comme une force puissante sur la scène downtown." - Bill Milkowski, JazzTimes

À l'aube des années 2020, le batteur Phil Haynes aurait dû se réjouir d'entamer la cinquième décennie d'une carrière discographique aventureuse. Au lieu de cela, il envisageait une retraite malvenue - une combinaison d'enfermement, d'une maladie dégénérative des articulations affectant ses mains et d'une lutte contre la dépression. Mais les mois d'isolement ont donné à Phil Haynes l'occasion de regarder - et surtout d'écouter - la richesse de la musique qu'il avait créée jusque-là. Ce qu'il a découvert n'a pas seulement été rassurant, mais aussi inspirant, suscitant une frénésie de nouvelles activités qui promet de tenir la retraite à distance dans un avenir prévisible.

Phil Haynes a établi un plan triennal pour une série de sorties revisitant de nombreux projets clés de son catalogue, y compris des collaborations avec des musiciens comme David Liebman, Drew Gress, Ben Monder, Hank Roberts, Ellery Eskelin, David Kikoski, Mark Feldman, Kermit Driscoll, Herb Robertson, et des grands noms disparus tels que Paul Smoker ou John Tchicai.

Tout commence le jour de son 62e anniversaire, le 15 juin 2023, avec “Coda(s)” , le troisième album de No Fast Food, son trio exploratoire avec le légendaire saxophoniste David Liebman et le célèbre bassiste Drew Gress. Il raconte également l'histoire de sa vie et de son processus créatif dans son autobiographie “Chasing the Masters”, à paraître le 15 novembre 2023, accompagnée d'une compilation audio de 62 titres couvrant l'ensemble de sa carrière, “A Life Improvised (Une vie improvisée)”.

2024 commencera par un coffret de 3 CD/numérique compilant les enregistrements américains complets de “4 Horns & What( ?)”, le quintette de Phil Haynes composé de Paul Smoker, Ellery Eskelin, Andy Laster, John Tchicai, Herb Robertson et Joe Daley, y compris le dernier concert inédit du groupe. Il est suivi d'un coffret de 4 CD de “Free Country”, combinant l'American Trilogy of Popular Music du quartet avec Our Music, un nouvel ensemble d'œuvres originales de Haynes et de ses coéquipiers Hank Roberts, Jim Yanda et Drew Gress.

Deux nouveaux projets axés sur l'électrique inaugureront l'année 2025 : “Transition” associe Phil Haynes au guitariste Ben Monder pour une exploration approfondie du classique de John Coltrane, et “Return to Electric” se penche sur les icônes du jazz fusion avec le guitariste Steve Salerno et le bassiste Kermit Driscoll. À l'automne, la boucle sera bouclée avec la remasterisation audiophile de “The Passing”, le premier album de The Phil Haynes Continuum en 1991 - la première sortie de Haynes en tant que leader et les débuts dans le jazz du violoniste Mark Feldman, aux côtés de Drew Gress et du pianiste David Kikoski.

“Coda(s)” réunit le batteur avec l'une de ses influences et l'un de ses mentors les plus formateurs. "J'ai réalisé lors de l'enregistrement l'année dernière que j'avais rencontré Dave Liebman pour la première fois il y a exactement 50 ans", déclare-t-il en riant. Pour être exact, c'était en décembre 1972, lorsque le jeune Phil a reçu le “Merry-Go-Round” d'Elvin Jones en cadeau de Noël. "À partir de ce moment-là, Lieb a occupé une place prépondérante dans mon écoute. Ce disque est resté mystérieux pour moi pendant plus de dix ans, jusqu'à ce que j'arrive à l'université et que, tout à coup, le déclic se produise et qu'il devienne un de mes préférés de tous les temps.“

Leur première rencontre a eu lieu quelques années plus tard, alors que Phil Haynes quittait le Coe College dans l'Iowa pour un dernier semestre à New York. Il passait par Chicago lorsque Liebman jouait avec une section rythmique locale et s'est présenté. Le saxophoniste accepte de lui donner une leçon lorsqu'ils seront tous deux de retour à New York. Entendant l'influence d'Elvin mais sentant qu'il lui manque quelque chose, Liebman encourage Haynes à voir le batteur emblématique en concert pour la première fois - ce qu'il fait le soir suivant au Village Vanguard. "Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire", déclare Haynes. "C'était vraiment une expérience qui a changé ma vie.”

Haynes et Liebman n'ont pas enregistré ensemble avant le duo “The Code”, sorti en 2012. L'année suivante, Gress a rejoint le groupe pour former No Fast Food, dont le premier album a été “In Concert” en 2014, suivi de “Settings for Three” en 2018. “Coda(s)” ramène le trio en studio pour un double album nuancé, stimulé par l'improvisation libre et les compositions dépouillées mais éclairantes de Phil Haynes. Comme son titre l'indique, il s'agit d'un album de clôture pour le trio, un adieu qui ne s'attarde jamais sur le passé.

"Une fois que nous avons recommencé à jouer, nous avons éprouvé une énorme satisfaction parce que le groupe avait grandi", explique Haynes. "Nous avons élargi notre esthétique - nous touchons au jeu libre, à l'harmonie, à l'abstraction, au jazz brûlant. Tout était en jeu. Je n'ai jamais aimé découper la tradition du jazz en morceaux".

Si le trio refuse de regarder en arrière, c'est justement ce qui a conduit Haynes à se consacrer à nouveau à son métier. Alors qu'il préparait ses anciens enregistrements pour Bandcamp, il en a profité pour réécouter de la musique qu'il n'avait pas entendue, dans certains cas, depuis des décennies. C'est le cas notamment de ses premiers travaux avec le trompettiste Paul Smoker, décédé en 2016. "Plus j'écoutais la puissance du jeu de Paul, plus je réalisais que j'avais joué avec l'un des plus grands innovateurs de la trompette", explique Haynes, encore un peu impressionné. "Cela m'a amené à réévaluer mon propre travail, et j'ai réalisé que tout au long de ma vie créative, malgré les défis, j'ai réussi à faire de la musique qui dure".

L'idée de raconter l'histoire de Smoker et la sienne, ainsi que les encouragements de Liebman, ont conduit Phil Haynes à écrire les mémoires “Chasing the Masters”, dont la sortie est prévue en novembre 2023, en même temps que la compilation” A Life Improvised”, qui couvre l'ensemble de sa carrière. "Pendant longtemps, j'ai eu l'impression de ne pas avoir réalisé mes rêves", conclut Haynes. "Mes modèles étaient Elvin, Tony Williams et Jack DeJohnette - des innovateurs. Je n'ai peut-être jamais réussi à devenir un innovateur comme Elvin, mais j'ai fait mon propre truc. J'ai un son identifiable et j'ai joué avec des maîtres. J'ai vu que j'étais beaucoup plus proche de mon potentiel que je ne l'avais réalisé. Et il y a encore beaucoup à faire".

Phil Haynes

Phil Haynes, batteur et compositeur chevronné, a participé à plus de 85 albums publiés par de nombreuses maisons de disques américaines et européennes. Il a collaboré avec de nombreux musiciens de premier plan de cette génération : les saxophonistes Anthony Braxton, Ellery Eskelin et David Liebman ; les trompettistes Thomas Heberer, Herb Robertson et Paul Smoker ; les bassistes Mark Dresser, Ken Filiano et Drew Gress ; les claviéristes David Kikoski, Denman Maroney et Michelle Rosewoman ; les chanteurs Theo Bleckmann, Nicholas Horner et Hank Roberts ; le violoniste Mark Feldman ; et le collectif de compositeurs Joint Venture. Il a notamment créé le groupe de cordes romantique "jazz-grass" Free Country, le trio de saxophones No Fast Food, le trio de pianos classiques Day Dream avec Steve Rudolph, et son projet solo Sanctuary.

