Jazz Trotter : Philip Catherine - 75, Live at Flagey

Philip Catherine est l’un de ces musiciens qui, tout au long de leur riche carrière, ont su développer un son unique et authentique. Il lui suffit de jouer une note pour qu’on reconnaisse sa patte. Il est certainement l’un des grands du jazz belge et européen.

La relation entre Philip Catherine et Flagey est née il y a près de vingt ans. Il allait dès lors de soi que l’institution organise un concert à l’occasion des 75 ans du musicien, qui, ayant reçu carte blanche, a décidé de proposer un line-up étonnant : deux pianos, deux batteries, une trompette et bien sûr une guitare, jouée par lui-même. La sélection des morceaux est tout aussi originale : ceux qui figuraient sur son premier disque sont passés en revue, ainsi que des œuvres plus récentes et certaines reprises.

À l’écoute de l’album , on est frappé par l’esprit juvénile qui nous fait immédiatement oublier la génération à laquelle il appartient. Voilà un Philip Catherine dans toute son authenticité, attachant, sans prétention, généreux, plein d’esprit et inspirant. Un musicien passé maître dans l’art de l’émotion raffinée.

A l’occasion de son 80e anniversaire, Philip Catherine est en concert jeudi 27 octobre à 20h15 au Flagey à Bruxelles (Belgique).

Philip Catherine (guitare)

Bert Ven Den Brink (piano)

Nicola Andioli (piano)

Bart de Nolf (contrebasse)

Nicolas Fiszman (guitare)

Bruno Castelluci (batterie)