Jazz Trotter : PrismE - Alma

Le répertoire de ce trio nous emmène dans son univers imprégné d'images, de rêves et d'émotions. C'est un voyage à travers les grands espaces, la montagne, la mer, le désert, remplis de symbolique et de poésie. Les trois musiciens puisent leur inspiration dans la contemplation de la nature, sa beauté, son harmonie et son unicité. A travers une approche exclusivement acoustique, l'accent est mis sur le son, l'espace, et l'ouverture vers des effets et textures.

Nourris d'expériences musicales allant de la musique classique au rock progressif underground en passant par la pop ou le spectacle de rue, les trois musiciens ont en commun la passion du jazz qu'ils exercent depuis de nombreuses années au sein de diverses formations, d'où l'envie de se retrouver autour d'un projet commun.

Ensemble, ils développent un style qui leur est propre : mélodies épurées qui accrochent l'oreille, rythmes binaires parfois complexes, travail sur l'intensité sonore, jeu sur les contrastes : entre retenue et énergie explosive. Une musique accessible sans peur de la simplicité mais assez subtile et fine pour accrocher une oreille avertie.

Leïla Kramis (piano)

Stéphane Fisch (contrebasse)

Sylvain Fournier (batterie)