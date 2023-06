Jazz Trotter : Rémy Labbé - Careless Territories

Ses goûts variés sont en partie dus à son expérience d'arrangeur pour big bands et à sa curiosité pour la diversité du paysage musical. Le Rémy Labbé Quintet est composé de boursiers d'études de Berklee et de la Manhattan School of Music et de talents de la scène jazz belge et française. Superbe section rythmique avec le pianiste Amaury Faye, le contrebassiste Alexandre Gilson et le batteur Raphaël Pannier.

Le tromboniste Phil Abraham complète le groupe. Abraham et Labbé sont tous deux de grands fans de Clark Terry et du Bob Brookmeyer Quintet. Ils sont entrés en contact lorsque Phil Abraham a été invité comme membre du jury pour les étudiants en cuivres de Rémy Labbé au département Jazz du Conservatoire de Luxembourg. La rencontre entre ces deux musiciens de jazz belges a constitué la base de l'orientation musicale de ce projet.

Un autre élément d'inspiration est le reflet musical des voyages effectués par Rémy Labbé tout au long de sa vie. Par exemple, le titre Careless Territories a été écrit lors de vacances dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Sunflower Eyes a été inspiré par un week-end romantique à Amsterdam qui a changé la vie du bugliste et chanteur, et Close by a été écrit sous la pluie à Barcelone.

La combinaison des générations au sein du groupe donne un résultat intéressant : "Careless Territories" est un album plein de la fougue et de l'excitation de la jeunesse et de l'équilibre et de la sagesse de l'expérience.

(extrait du communiqué de presse)