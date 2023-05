Jazz Trotter : Richard Andersson, NOR - Undo

Le contrebassiste danois Richard Andersson a grandi dans une famille de musiciens, mais n'a jamais montré beaucoup d'intérêt pour la musique jusqu'à l'âge de 14 ans, lorsque sa vie a été bouleversée par un accident de feu d'artifice qui lui a fait perdre la vue. Depuis, il est connu comme "l'un des personnages les plus intéressants de la scène danoise du jazz" (Gaffa Music Magazine), avec un catalogue étendu et diversifié aux côtés d'artistes tels que Jerry Bergonzi, Jorge Rossy et Kasper Tranberg, pour n'en citer que quelques-uns.

Après plus de 100 concerts et deux albums acclamés par la critique à son actif, son trio a estimé qu'il était temps d'inviter une autre voix musicale dans leur univers, celle de la sensation internationale de la guitare Hilmar Jensson. Après s'être fait les dents à Berklee auprès de légendes telles que Joe Lovano et Mike Goodrick, Jensson s’est produit dans 35 pays aux côtés d'icônes du jazz contemporain telles que Seamus Blake, Ben Street ou John Zorn.

Enraciné dans les sables noirs du son nordique, et enregistré à Reykjavik en Islande, "Undo" est sombre, tranquille et audacieux. Les huit morceaux de l'album voient le quartet embrasser l'espace - l’ADN de NOR -, le colorant de tonalités complexes et tendues, de riffs de basse hypnotisants et de mélodies alanguies. Les vibrations à la Bill Frisell de la guitare de Jensson ouvrent un monde de textures, d'improvisations désinhibées et de riches harmonies dont l'auditeur peut s'imprégner.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)