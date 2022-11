Jazz Trotter : Rick Rosato - Homage

Enregistrée et mixée par John Davis aux Bunker Studios de Brooklyn, la contrebasse de Rick Rosato sonne avec clarté et chaleur. L'expérience d'écoute confirme ce qui prime dans le cœur de Rick Rosato. Il est un improvisateur habité par les possibilités infinies de la musique roots afro-américaine.

Musicien de studio et de tournées qui s'est installé à Brooklyn depuis sa ville natale de Montréal (Canada) en 2007, Rick Rosato a peaufiné un équilibre entre la facilité technique, la sagesse et une sensibilité ouverte, qui lui confère une place privilégiée au sein des bassistes d'aujourd'hui. Rick Rosato est présent dans les groupes de novateurs tels que le vibraphoniste Joel Ross et les saxophonistes Dayna Stephens et Immanuel Wilkins.

Pourtant, sur cet enregistrement, le premier de Rick Rosato en tant que leader, il n'a choisi aucun accompagnateur ou interlocuteur. On se souvient des premiers albums des bassistes Ron Carter, Miroslav Vitous, Stanley Clarke ou Jaco Pastorius, qui ont fait des démonstrations incroyables de virtuosité dans les basses fréquences, avec des contributions mémorables de sidemen tout aussi exceptionnels. Rien de tout cela ici, “Homage” présente Rick Rosato avec son instrument uniquement. Il est seul avec le blues.

Chez lui et sans concert pendant la majeure partie de 2020, Rick Rosato a commencé à écouter Something Inside of Me sur WKCR, l'émission du samedi de la station de radio new-yorkaise consacrée au blues classique. Fasciné par Skip James, Muddy Waters et Mississippi John Hurt, le bassiste commence lentement à adapter leur langage du Delta blues à sa contrebasse.

" Au début, je n'avais aucune intention de réaliser un disque ; je faisais de la musique à la maison et je redécouvrais mon amour pour l'instrument ", a déclaré Rick Rosato. "J'ai transcrit quelques chansons, mais il était presque impossible de les recréer entièrement sur mon instrument. J'ai donc trouvé différentes façons d'aborder l'harmonie et la mélodie en me concentrant sur les éléments les plus importants des chansons. Jouer John Hurt, Muddy Waters et Skip James à la contrebasse m'a fait prendre conscience à quel point cette musique est vraiment spéciale de l'intérieur."

"Lorsque je suis arrivé à New York, je ne voyais pas toujours le lien avec le blues dans la musique qui se produisait autour de moi", a déclaré Rick Rosato. "Au fil du temps, en me connectant avec tant de musiciens inspirants, je vois que les meilleurs improvisateurs ont certainement la conscience et le langage du blues en eux, quel que soit le matériel qu'ils interprètent. C'est là la véritable leçon."

