Jazz Trotter : Roberta Brenza - It's My Turn

"Sa voix délicieusement décontractée, défiant la gravité d'une manière qui n'est pas sans rappeler une légende telle que Blossom Dearie ou sa consœur Kat Edmonson, possède un charme irrésistible, susceptible de vous émouvoir." - John Ephland

Venue à la scène sur le tard, la chanteuse et compositrice Roberta Brenza , basée à Chicago, tire le meilleur parti de ce premier enregistrement en faisant appel à une brillante équipe de compagnons de jeu : le producteur et batteur Matt Wilson, la pianiste Dawn Clement, le bassiste Cameron Brown, le saxophoniste Stacy Dillard, ainsi qu'une invitée spéciale, la légendaire chanteuse Sheila Jordan. Ensemble, ils sculptent quelques jolis arrangements, comme Watch What Happens et Bye, Bye Blackbird, reprennent des classiques comme Take Five ou le Song for My Father d'Horace Silver, ainsi que deux originaux de Roberta Brenza.

Ayant vécu dans des cultures francophones et italiennes, Roberta Brenza propose également Les Feuilles Mortes/Autumn Leaves et Estate. En canalisant les sentiments qui se sont développés au fil du temps dans la musique à laquelle elle a été exposée pour la première fois lorsqu'elle était enfant avec la collection de disques de son père, Roberta Brenza révèle de nouvelles idées dans l’interprétation des paroles, tout en recourant à une palette musicale vibrante.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Roberta Brenza (voix)

Stacy Dillard (saxophone soprano, saxophone ténor)

Dawn Clement (piano, Fender RHodes)

Cameron Brown (basse)

Matthew Wilson (batterie)

Sheila Jordan (voix sur deux plages)