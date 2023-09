Jazz Trotter : Roxana Amed & Frank Carlberg - Los trabajos y las noches

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



La vocaliste argentine Roxana Amed et le pianiste finlandais Frank Carlberg, basé à New York, ont collaboré pour la première fois en 2011 sur des morceaux allant de standards de jazz à des chansons du compositeur traditionnel argentin Cuchi Leguizamon. Peu après cette première expérience, Roxana Amed a présenté à Frank Carlberg les œuvres de certains poètes argentins, dont Alejandra Pizarnik. Après ces recherches approfondies, l'idée de créer une pièce de concert mettant en scène la poésie de Pizarnik a germé. Le résultat est "La sombra de su sombra", un cycle de 10 chansons pour voix et piano, sur une musique de Frank Carlberg.

Les poèmes choisis pour cette pièce sont tirés de "Tree of Diana" (1962), "Other poems" (1959) et "The works and the nights" (1965). “La sombra de su sombra", dont l'arc s'étend à l'infini, est imprégnée des thèmes centraux de l'œuvre de Alejandra Pizarnik : le silence, la solitude, l'amour et la mort. La moitié du cycle a été enregistrée par Roxana Amed et Frank Carlberg en mars 2012 à Brooklyn, New York. La chanteuse invitée Christine Correa a également participé à cette session. Le reste de la musique a été composé pendant l'été à New York et enregistré à Buenos Aires à la fin du mois d'août 2012. Il y a également eu un petit aperçu de la musique avec l'interprétation de quatre des chansons au Teatro San Martin Main Hall à Buenos Aires en septembre 2012.

Une deuxième partie de cette expérience a vu le jour juste après le premier album, mais ce n'est qu'en janvier 2022 qu'Amed et Carlberg sont entrés en studio pour enregistrer cette œuvre de onze pièces. Carlberg a écrit cette fois pour un quintet et Adam Kolker (sax ténor et clarinette sib, basse et alto), Simón Willson (contrebasse) et Michael Sarin (batterie) ont rejoint le duo. Ils ont enregistré au studio Big Orange Sheep à Brooklyn.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)