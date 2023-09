Jazz Trotter : Sami Stevens - Morning

Écrire une chanson ou peindre un portrait peut nous inciter à voir la vie quotidienne d'un œil nouveau. En regardant les autres avec la clémence d'une lentille poétique, nous pouvons sortir de nous-mêmes et nous ouvrir à de nouvelles voies de compréhension et d'empathie les uns envers les autres. Dans cette lumière, le bien et le mal se tiennent côte à côte, vivant en tout et en chacun, nous rendant tous complexes, beaux et fascinants à l'infini.

Tels sont les thèmes explorés dans le premier album de l'auteure-compositrice-interprète Sami Stevens, “Morning” . Inspirée par l'univers musical des années 60 et 70, l'écriture de Sami Stevens puise dans les traditions folk, soul et jazz, avec une ampleur raffinée. Dans le domaine du jazz, Sami Stevens se réfère à des chanteuses comme Sarah Vaughan, laissant l'auditeur suspendu à chacun de ses mots soutenus par un arrangement luxuriant. Elle s'inspire également d'artistes comme Donny Hathaway, Joni Mitchell, Carole King et Minnie Riperton, retrouvant des sensibilités de l'époque en matière d'écriture et d'arrangement, et faisant preuve d'une maturité bien supérieure à son âge.

Chanteuse déjà expérimentée, Sami Stevens a effectué de nombreuses tournées avec divers groupes allant de la musique de film au jazz et au R&B en passant par la musique expérimentale. Pour “Morning”, elle a décidé d'emprunter une voie différente. "Ce n'est pas du tout comme ce que j'ai fait auparavant, ce sont des paysages. Je chante à peine, il s'agit juste d'honorer les chansons, les formes, comme des scènes silencieuses à travers la vitre d'une voiture."

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Sami Stevens (voix, wurlitzer)

Noah Macneil (piano)

Jed Lingat (basse électrique)

Bob Edinger (batterie)