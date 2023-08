Jazz Trotter : Sammy Figueroa - Searching For a Memory

“Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo”) est un album de latin jazz du légendaire percussionniste Sammy Figueroa avec le pianiste cubain Gonzalo Rubalcaba et la chanteuse cubaine Aymée Nuviola. Tous trois sont lauréats des Grammy. Produit par Rachel Faro, le premier album de Sammy Figueroa depuis près de dix ans est dédié à la mémoire et à la musique de son père, le regretté chanteur romantique Charlie Figueroa.

"Mon père Charlie Figueroa était un chanteur de boléros romantiques dans les années 1950, l'un des meilleurs, dont les disques se vendent encore aujourd'hui. Mais il est mort jeune, alors que je n'étais qu'un petit garçon, victime de son "style de vie bohème". Mais ceux qui l'ont connu, depuis Eddie Palmieri et Yomo Toro jusqu'à la sœur de Charlie, ma tante Blanca, disent tous que je lui ressemble, que j'ai le même sens de l'humour et que j'ai hérité de son talent musical", a déclaré M. Figueroa.

Le plus grand succès de Charlie est Busco tu recuerdo, dans lequel il chante qu'il cherche le souvenir de l'être aimé pour découvrir qu'il n'y a pas de souvenir, seulement un rêve. Cette chanson fait écho à l'expérience de Sammy Figueroa, qui n'a jamais vraiment connu son père. Lorsqu'il cherche à se souvenir de son père, tout ce qu'il trouve, c'est un rêve.

Deux grands noms de la musique se sont joints à Sammy Figueroa sur “Searching For A Memory” : le pianiste Gonzalo Rubalcaba et la chanteuse Aymée Nuviola. Le lien unique qui les unit et les émotions qu'ils ont exprimées lors de l'enregistrement de l'album sont profondément ancrés dans la musique. Ici, les mélodies classiques des boléros les plus célèbres de Charlie ont été transformées en arrangements modernes de latin jazz avec des éléments de son montuno, cha-cha, plena/bomba, mariachi, samba, rumba, et tout simplement du latin jazz basé sur la clave.

La moitié de l’album est instrumentale, tandis que l'autre moitié est ponctuée par les voix chargées d'émotion de Nuviola et de Sammy Figueroa ui-même, qui a redécouvert sa propre voix au cours de la réalisation de cet album.

Parmi les artistes invités et les arrangeurs ayant contribué à “Searching For A Memory” figurent le saxophoniste portoricain Miguel Zenon, lauréat du prix MacArthur, le trompettiste et arrangeur John Daversa, le saxophoniste cubain Felipe LaMoglia, la flûtiste cubaine Magalys Herrera, le bassiste portoricain Ricardo Rodriguez et le multi-instrumentiste brésilien Munir Hossn.

