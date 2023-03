Jazz Trotter : Sara Caswell - The Way to You

Depuis son arrivée à New York il y a dix-huit ans, Sara Caswell est devenue la violoniste attitrée des chefs d'orchestre créatifs du monde du jazz et d'ailleurs. Elle a notamment effectué des tournées et des enregistrements avec des personnalités telles qu'Esperanza Spalding, Linda May Han Oh, David Krakauer, Henry Threadgill, Fred Hersch, Regina Carter, Bruce Springsteen, Brad Mehldau, John Patitucci, Donny McCaslin, Brian Blade, Dave Stryker, Helen Sung, Christian Sands, le WDR Big Band et bien d'autres encore. Elle est membre du trio 9 Horses de Joseph Brent et du groupe The Jazz Surge de Chuck Owen.

"Sara Caswell est une musicienne accomplie. Dès les premiers éclats de son violon, nous assistons au spectacle d'une passion profonde, maîtrisée et polie par la dévotion artistique. Comme toujours, le jeu de Sara apaise mon esprit et l'inspire. Je la remercie pour son dernier album, en mon nom et à celui des nombreux auditeurs qui recevront les bénédictions sonores qu'il contient". Esperanza Spalding

Bien que ses talents ne soient pas passés inaperçus - Caswell s'est classée en tête des sondages des critiques et des lecteurs du DownBeat chaque année depuis 2013 - cet emploi du temps exigeant lui a laissé peu de temps pour se concentrer sur ses propres projets. Hormis "Alive in the Singing Air" des Caswell Sisters, le groupe que Sara co-dirige avec sa chanteuse de sœur Rachel, sorti en 2013, Caswell n'a pas sorti d'album sous son propre nom depuis plus de 17 ans. Ses deux albums solo, First Song (2000) et But Beautiful (2005), ont été enregistrés avant qu'elle ne s'installe à New York à l'automne 2004.

Ce long délai prend enfin fin avec la sortie de " The Way To You" , l'album tant attendu du Sara Caswell Quartet. "The Way To You" réunit l'excellent groupe que Caswell dirige depuis dix ans, avec le guitariste Jesse Lewis, le bassiste Ike Sturm et le batteur Jared Schonig, rejoints sur plusieurs morceaux par le vibraphoniste Chris Dingman.

La proximité entre les membres groupe a été un facteur décisif dans l'enregistrement du projet en studio, que Caswell n'a entrepris que sur l'insistance de ses acolytes*. "J'étais hésitante, car cela faisait longtemps que je n'étais pas entrée en studio pour enregistrer mon propre projet", admet-elle. Mais Ike, Jesse et Jared sont venus me voir à différents moments et m'ont dit : "Sara, il faut qu'on enregistre ces chansons". Ce sont eux qui ont pris l'initiative. Mais nous avons eu le temps d'essayer des choses et de trouver le répertoire qui nous correspondait vraiment. Ce que vous entendez sur l'album est le matériel qui, selon nous, permet à nos voix de s'unir et à la liberté créative que nous recherchons l'un chez l'autre de s'épanouir."*

Le titre de l'album est une légère variation sur la chanson On My Way To You de Michel Legrand, enregistrée à l'origine par la chanteuse Maureen McGovern, que le quatuor interprète comme une ballade tendre et douloureuse. Cette phrase traduit l'intimité et le lien profond que Caswell recherche dans sa musique, une communication franche mais sincère que le violon, par sa ressemblance avec la voix humaine, peut rendre de manière si vivante.

"Je suis attiré par la mélodie", déclare Caswell en toute simplicité. "Je cherche des chansons qui ont une belle ligne lyrique et des harmonies qui vous emmènent dans des endroits surprenants mais organiques. En tant que groupe, nous pouvons trouver de la beauté dans les subtilités d'une chanson, mais aussi dans la liberté et la simplicité d'un moment."

Sara Caswell

Sara Caswell, nominée aux Grammy Awards, "est une brillante violoniste de classe mondiale... l'une des meilleures de la génération actuelle de jeunes stars émergentes du jazz", selon le regretté David Baker, éducateur de jazz de renommée internationale et directeur du Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra. Exposée très jeune à une variété de genres musicaux, la facilité technique de Sara, alliée à son don pour le lyrisme, continue d'attirer l'attention sur son art en tant que soliste de jazz, sideman et professeur.

Élue dans le DownBeat Critics and Readers Polls chaque année depuis 2013, Sara a fait partie de groupes dirigés par Esperanza Spalding (Chamber Music Society), Linda Oh (Aventurine) et David Krakauer (The Big Picture), et a joué et/ou enregistré avec des artistes et des ensembles tels que le WDR Big Band, Brad Mehldau, Brian Blade, John Patitucci, Donny McCaslin, Henry Threadgill, Dave Stryker, Helen Sung, Miho Hazama, Christian Sands, Regina Carter, Kishi Bashi et Bruce Springsteen. Elle est actuellement enseignante au Berklee College of Music, à la Manhattan School of Music, à la New School et à l'Université de New York.

