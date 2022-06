Jazz Trotter : Sheila Jordan - Live at Mezzrow

La célèbre chanteuse se produit ici aux côtés de sa section rythmique de longue date, qui comprend le pianiste Alan Broadbent, lauréat de deux Grammy, et le bassiste Harvie S.

C'était le 25 octobre et les clients se sont pressés dans l'intime Mezzrow Jazz Club, à la recherche d'une chaude évasion musicale d'une nuit d'automne particulièrement froide à New York, pour écouter la légendaire Sheila Jordan. Elle a ouvert une fenêtre sur le New York des années passées, à une époque où l'on pouvait entendre Bird au Birdland et Sheila Jordan au Page Three Club dans le Greenwich Village des années 1950. Sur “Live at Mezzrow”, Sheila Jordan propose une rétrospective musicale étonnante, reflétant une vie entière au service du swing. La chanteuse remarque : "J'adore chanter au Mezzrow, il ressemble beaucoup aux clubs d'antan sur la 52e rue, et ce que Spike Wilner fait pour maintenir la musique en vie est fantastique".

Publicité

Spike Wilner, propriétaire du Mezzrow et producteur exécutif de ce “Live at Mezzrow” , remarque : "À 93 ans, Sheila Jordan offre une formidable performance de standards et de bebop. Elle rayonne littéralement, surfant sur l'âge de ses réalisations et de ses associations... Elle possède la vibration du véritable son de Detroit et est issue de la plus grande période de cette musique. Ses collègues de Detroit, tels que Barry Harris, Hank Jones, Tommy Flanagan et d'autres, nous ont tous quittés, mais elle est toujours là et toujours vivante.”

Sur “Live at Mezzrow”, Sheila Jordan et son indéfectible section rythmique proposent des arrangements d'un éventail de standards. Les compositions archétypales présentées ici ont, au fil des ans, fait leur chemin dans l'éthique musicale de la chanteuse et sont devenues partie intégrante du songbook de Sheila Jordan. La chanteuse remarque que "ce sont les mélodies qui m'attirent vers ces chansons", et ces mélodies sont profondément ancrées dans son être, tout comme le langage bebop que Sheila Jordan a été l'une des premières à intégrer dans le monde du jazz vocal.

La soirée a débuté par l'interprétation émouvante de Jordan du classique d'Abbey Lincoln Bird Alone. Jordan note : "J'aime promouvoir le matériel d'autres chanteurs, en particulier si ce sont des chansons auxquelles je peux m'identifier. Abbey Lincoln était une grande interprète et chanteuse, et je me suis identifié à ce morceau d'elle".

Sheila Jordan est fière de son association avec Charlie Parker, qui l'a souvent présentée comme "la chanteuse aux oreilles d'un million de dollars". En fait, si vous demandez à l'inimitable Sheila Jordan de parler de son ami et mentor, elle vous dira : "Bird était mon idole, c'est grâce à lui que je chante !".

Wilner note : "C'est un grand privilège pour nous de présenter Sheila Jordan en direct dans notre club, le Mezzrow. Elle est dans un élément qu'elle connaît le mieux (un club bondé et intime) et est avec des musiciens en qui elle a le plus confiance. Nous espérons que ce document pourra vous donner un aperçu de son travail et de sa profondeur. Sheila Jordan inaugure notre série SmallsLIVE Living Master's et nous ne pouvons pas penser à une meilleure représentante."

(extrait du communiqué de presse en angalais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)