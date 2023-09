Jazz Trotter : SLUGish Ensemble, Steve Lugerner "In Solitude"

Dirigé par le compositeur et saxophoniste Steven Lugerner, “In Solitude” reprend l’alchimie de l'album 2022 de SLUGish, “Live At Sam Firs”t, sous le label du 25th Street Recording studio d'Oakland, avec les compositions originales de Steven Lugerner. L'ensemble regroupe la fine fleur des jeunes musiciens émergents de la côte ouest : les claviéristes Javier Santiago et Steve Blum, le guitariste Justin Rock, le bassiste Giulio Xavier Cetto et le batteur Michael Mitchell.

Isolé pendant la première année de la pandémie, Steven Lugerner a écrit sept compositions qui emmènent l'auditeur dans un voyage sonore à travers les rues venteuses et pentues de son quartier de Miraloma à San Francisco, qu'il a parcouru quotidiennement pendant la période de confinement. “In Solitude” trouve la paix dans l'isolement.

Publicité

"Comme beaucoup, je me suis souvent sentie seul au début de la pandémie", explique Steve Lugerner. "J'ai entendu dire quelque part qu'il était plus approprié de définir la solitude comme le fait d'être seul. Alors que la solitude est souvent un sentiment de tristesse, la solitude est l'acceptation d'être seul et d'être en paix avec cela".

De l'artère très fréquentée de Portola Drive à La Bica Way, qui s'étend sur un pâté de maisons, en passant par la puissante chanson No Justice, No Peace (dédiée à Ahmaud Arbury, Breonna Taylor et George Floyd), ”In Solitude” capture de manière cinématographique les lieux et les sentiments de ce moment sans précédent qui a changé le monde.

N'ayant pas la possibilité de faire des concerts ou des workshops, Steven Lugerner a revu son approche de la composition. Se souvenant d'un cours qu'il a suivi avec la saxophoniste Jane Ira Bloom à la New School de New York, Steven Lugerner a revisité une méthode d'écriture particulière qui consistait à "avoir une séance d’exercices, faire une sieste, se réveiller, allumer un enregistreur, appuyer sur record et capturer trois minutes d'improvisation", explique l'instrumentiste. Jane Ira Bloom demandait ensuite à ses étudiants de "transcrire ce qu'ils avaient improvisé et d'identifier quelque chose qu'ils aimaient et qui pourrait être une mélodie, une ligne de basse ou une harmonie dans une nouvelle composition".

Steven Lugerner a adapté cette approche en utilisant l'application Acapella. Conçue pour permettre aux chanteurs de superposer des parties vocales, Acapella a étonnamment bien fonctionné avec sa clarinette basse, lui permettant de superposer rapidement des mélodies, des harmonies, des contre-mélodies et des lignes de basse à l'aide d'un métronome intégré. "Certaines de ces vidéos se sont avérées très cool et intrigantes, d'autres ont été bâclées et peu satisfaisantes, mais cela m'a permis de reprendre l'habitude d'écrire régulièrement", explique Steven Lugerner.

Après avoir enregistré une vingtaine de vidéos (dont beaucoup ont été postées sur les réseaux sociaux, pour lesquelles il a reçu des encouragements de la part de ses collègues musiciens, de ses amis et de sa famille), Steven Lugerner a décidé d'orchestrer ses favoris en vue d'une date d'enregistrement en juin 2021, lors de la réouverture de l'État de Californie.

“In Solitude” s'appuie sur "l'esprit de la limace" (comme l'appelle Lugerner) capturé pour la première fois sur le premier album studio de 2018, “An Eight Out Of Nine”. Cinq ans plus tard, le SLUGish Ensemble se concentre davantage sur la propre voix de Lugerner - en tant que compositeur et clarinettiste basse - tout en laissant beaucoup d'espace à l'ensemble talentueux pour briller (malgré le titre, la session d'enregistrement ressemble vraiment au travail collectif qu'elle a été). Lugerner cite des sources d'inspiration telles que les œuvres pour grand ensemble de Steve Reich des années 1970 (Music for Mallet Instruments, Music for 18 Musicians, Variations for Winds), ainsi que ce qu'il appelle le "hardcore-mathy-alt-rock de la côte ouest". Il parle de groupes tels que Covet, CHON et son préféré, Floral (que Steven Lugerner a vu en concert à l'emblématique Bottom Of The Hill de SF en mars 2020, une semaine avant l'entrée en vigueur du confinement).

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)