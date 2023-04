Jazz Trotter : Sonny Stitt - Boppin' in Baltimore

Enregistré par Vernon Welsh, fondateur de la Left Bank, “Boppin' In Baltimore” est une sortie officielle en coopération avec le Sonny Stitt Estate et comprend une section rythmique composée du pianiste Kenny Barron, du bassiste Sam Jones et du batteur Louis Hayes. Le coffret 2 LP de luxe en édition limitée de 180 grammes comprend un livret détaillé avec des photos rares de Christian Rose, Raymond Ross, Tom Copi, Burt Goldblatt et d'autres, des notes de pochette du célèbre critique de jazz Bob Blumenthal, des interviews de Barron, Hayes et de l'icône du saxophone Charles McPherson, du fondateur et producteur de Muse Records Don Schlitten, ainsi qu'une interview d'archive de Sonny Stitt lui-même datant du début des années 1970 et réalisée par Marc Vasey au Canada.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

À réécouter : Sonny Stitt, avec Pierrick Pédron Le Matin des musiciens Écouter plus tard écouter 1h 25