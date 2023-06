Jazz Trotter : Steen Rasmussen & Josefine Cronholm - Milton på Svenska

Milton Nascimento est une figure essentielle de la musique brésilienne des années 80. Son univers musical est singulier, mais des générations de chanteurs et d'instrumentistes ont honoré le maître en interprétant son œuvre. Sur le nouvel album de Steen Rasmussen, “Milton på Svenska” (Milton en suédois), se trouvent bien plus que de simples réinterprétations.

Depuis le début de sa carrière musicale, le pianiste, compositeur et arrangeur danois Steen Rasmussen (né en 1968) infuse ses albums avec la sensibilité de la musique brésilienne moderne. Une affinité et un enthousiasme pour cette tradition, avec son bagage harmonique et son attention aux détails, ont fait de Steen Rasmussen le principal interprète danois de cette musique. Sur “ Milton på Svenska ”, les compositions de Nascimento (et d'autres qui lui sont associées) sont réinventées dans un contexte nordique.

La chanteuse suédoise Josefine Cronholm (née en 1971) apporte une douceur naturelle et sensuelle qui permet aux paroles de résonner différemment que sur les enregistrements originaux de Nascimento. Bien qu'elle se soit principalement consacrée aux sons et aux chansons nordiques dans sa carrière, ses interprétations conviennent parfaitement aux émotions exprimées dans la musique de Nascimento.

En somme, Steen Rasmussen, Josefine Cronholm et les autres musiciens de l'album semblent avoir abordé la musique avec amour, respect et passion pour le matériel original, son intention et son processus de création. Il n’y a qu’à écouter la beauté de leur interprétation d’un classique de Nascimento, la ballade Ponta De Areia, pour s’en rendre compte. À noter que Josefine Cronholm a puisé son inspiration dans son expérience personnelle : elle a assisté à la dernière représentation de Milton à Copenhague et a chanté Tema para Jobim avec le maître.

Outre les deux leaders, Anders Banke au saxophone, Fredrik Damsgaard à la basse, les deux brésiliens Celso de Almeida à la batterie et Leo Minax au chant et à la guitare, Jonas Krag à la pedal steel, Eliel Lazo, le percussionniste cubain, et Mads Michelsen aux bongos sont venus enrichir la palette sonore de l’album.

Josefine Cronholm a traduit et adapté la plupart des textes en suédois, et les belles sonorités de la langue scandinave semblent taillées sur mesure pour les mélodies brésiliennes.

(extrait du communiqué de presse)