Jazz Trotter : Svaneborg-Kardyb - Over Tage

Svaneborg Kardyb est composé de Nikolaj Svaneborg - Wurlitzer, synthé, piano et Jonas Kardyb - batterie, percussion. Un duo danois qui a remporté deux "grammys" aux Danish Music Awards Jazz 2019 : Nouvel artiste de l'année et Compositeur de l'année. S'inspirant de la musique folklorique danoise et des influences du jazz scandinave, notamment Nils Frahm, Esbjörn Svennson et l'enregistrement historique de Jan Johansson, “Jazz På Svenska”, leur musique est un mélange exquis et joyeux de belles mélodies, de minimalisme délicat, de grooves accrocheurs, de vibrations électroniques subtiles, d'atmosphères nordiques et d'interactions organiques, le tout sous-tendu par le pur plaisir de jouer ensemble.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Svaneborg Kardyb est originaire d'Aalborg, dans le Jutland, au nord du Danemark, où ils se sont rencontrés pour la première fois en 2013 et ont discuté de la possibilité de créer un duo lors de discussions tardives. Six années se sont écoulées alors qu'ils exploraient tous deux d'autres projets avant de finalement concrétiser l'idée de faire de la musique ensemble. Comme leurs nouveaux compagnons de label Vega Trails, Svaneborg Kardyb est un duo, un format qui leur donne beaucoup d'espace à occuper ou à laisser vide.

Publicité

Leur musique est intentionnellement simple au premier abord, mais évolue et se déploie au fil des écoutes, avec beaucoup de place pour l'exploration, la réflexion et l'improvisation. Leur objectif est de créer une musique aussi sincère et intime que possible "avec des mélodies et des rythmes si forts que nous n'en sommes plus que les messagers". Leur alchimie musicale, qui se développe rapidement, leur a permis de ne pas trop réfléchir à leurs influences musicales. Ce qui donne à leur musique un charme captivant.

(extrait du communiqué de presse)