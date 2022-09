Jazz Trotter : Tanjazz Festival

Le festival Tanjazz débute demain, au Palais des Institutions Italiennes à Tanger. Festival historique, Tanjazz fera vibrer la ville du détroit avec un cocktail musical qui réunira près de 30 formations de 17 nationalités et de quatre continents différents, du 22 au 24 septembre. La programmation de cette année au Palais des Institutions Italiennes (ex-palais Moulay Hafid) offrira une riche palette de styles musicaux : world music, swing, blues, soul, mais aussi de la musique latine, gnaoua, tziganes, folk et new urban jazz.

> jeudi 22 septembre : Yazz Ahmed sur la scène Volkswagen du Palais des Institutions Italiennes

