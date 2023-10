Jazz Trotter : Teri Parker - Shaping the Invisible

"La musique ce ne sont que des particules sonores dans l'air, mais elle n'existe pas tant qu'on ne la fait pas exister. Le défi du musicien est d'essayer de façonner quelque chose d'invisible, contrairement à la peinture et à d'autres médiums artistiques qui produisent des résultats visibles. Qu'est-ce que la musique ? Ce n'est rien tant qu'on ne l'a pas conceptualisée et qu'on ne lui a pas donné vie". - Teri Parker

“ Shaping The Invisible ” est une fusion d'héritage musical et d'innovation qui place Teri Parker dans la lignée de musiciens tels que Aaron Parks, Joshua Redman, Aaron Goldberg et Fred Hersch.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'album a commencé à prendre forme pendant une période d'écriture que Teri Parker a entreprise dans le cadre d'une bourse du Conseil des arts de Toronto, qui lui a permis de s'enfermer dans une pièce pendant des heures par jour, d'écouter la musique d'un large éventail d'artistes, d'étudier les méthodes de composition et d'écrire. Au cours de ce processus de plusieurs mois, Teri Parker commençait généralement une composition au piano, laissant les idées se développer organiquement avant de les mettre sur papier. Elle a fini par rassembler un ensemble d'œuvres qui deviendront “Shaping The Invisible”. Après une série de représentations avec son groupe au Rex Hotel, l'un des plus grands clubs de jazz du Canada, elle décide qu'il est temps d'entrer en studio.

L'album commence par Becoming, un morceau composé de bout en bout et nommé d'après les mémoires de Michelle Obama, dont le début rêveur laisse place à un groove insistant en croches. Humph, inspiré en partie par le saxophoniste Dewey Redman, voit le groupe jouer joyeusement et ouvertement, avec un travail de balais exceptionnel de la part de Ernesto Cervini. K.T.T. comprend des solos de Andrew McAnsh et Luis Deniz, avant Desolate Places, un tendre duo entre le piano de Teri Parker et le saxophone soprano de Luis Deniz. Segment voit Teri Parker réarranger avec audace un classique du bebop, avec des solos de Luis Deniz et Teri Parker…

((extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Andrew McAnsh (trompette)

Luis Deniz (saxophone alto, saxophone soprano)

Teri Parker (piano)

Mark Godfrey (contrebasse)

Ernesto Cervini (batterie)