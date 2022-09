Jazz Trotter : The Comet is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Le nouvel opus de Shabaka, Danalogue et Betamax, The Comet is Coming, permet au trio de créer un paysage musical aussi cérébral que physiquement passionnant. Tout en contenant des éléments de jazz, “Hyper-Dimensional Expansion Beam ” se penche davantage sur des thèmes de dance-hall, offrant des paysages sonores électroniques hypnotiques sur lesquels on peut danser tout en restant stimulé intellectuellement.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)