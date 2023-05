Jazz Trotter : The Vampires feat Chris Abrahams dans l'album "Nightjar"

Il y a vingt ans, les compositeurs de “Nightjar”, Jeremy Rose et Nick Garbett, étaient des surfeurs, colocataires et camarades de jeu. Et pour cause, des caractéristiques du surf imprègnent leur musique : se sentir à son aise et attentif, assis sur la houle d'une force naturelle immense et magnifique, jusqu'à ce que la vague arrive. La surfer le plus subtilement et le plus loin possible…

The Vampires ont développé leur propre musique en écoutant attentivement The Necks. Chaque membre des Vampires joue avec un Necks particulier : Tony Buck sur “The Glider” (2019) de Nick Garbett ; et Lloyd Swanton avec Jeremy Rose et Hamed Sadeghi dans le trio d'improvisation Vazesh. The Vampires rencontrent la touche singulière, brillante et tendre de Chris Abrahams.

Ensemble depuis 2005, The Vampires ont forgé leur son à partir de leurs voyages et de leurs expériences musicales dans le jazz, l'improvisation, la plongée libre et le mélange culturel de groupes portés par des rythmes caribéens, persans, indiens, sud-coréens, ouest-africains et latins. Les compositions sont de réelles cartes postales adressées à d'autres Vampires, où qu'ils se trouvent. Elles sont progressivement passées des premiers solos de jazz à de plus longues étendues de textures et de tonalités, portées par des riffs irrésistibles.

“Nightjar” est le 7e album des Vampires, après “Pacifica” en 2019 et “The Vampires Meet Lionel Loueke” en 2017.

Avec : Jeremy Rose (saxophone ténor, clarinette basse), Nick Garbet (trompette), Noel Mason (basse) et Alex Masso (batterie), featuring Chris Abrahams (piano, synthétiseur, overdubs)