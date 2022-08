Jazz Trotter : Thee Sacred Souls - Thee Sacred Souls

Après la sortie des très remarqués Trade of Hearts, Weak for Your Love et Can I Call You Rose ?, qui comptabilisent plusieurs dizaines de millions de streams - le trio de San Diego fait le grand saut avec un premier album éponyme produit par Gabriel Roth.

Chez Thee Sacred Souls , la première fois est souvent la bonne. Les premières dates de concert ont débouché sur un contrat d'enregistrement avec le label Daptone, les premiers singles ont été écoutés plus de dix millions de fois en un an et ont attiré l'attention des magazines Billboard, Rolling Stone et KCRW. Eet les premiers fans du groupe ne sont autre que Black Pumas, Timbaland, Gary Clark Jr. ou encore Princess Nokia….

Publicité

Il y a bien quelque chose de manifeste dans la musique de Thee Sacred Souls, comme si ces chansons intemporelles sur l'amour et la perte de l’être cher avaient toujours existé, comme si Garcia et ses acolytes - le bassiste Sal Samano et le chanteur Josh Lane - avaient joué ensemble toute leur vie. Produit par Bosco Mann (alias Gabriel Roth, co-fondateur et pilier du son Daptone), le disque - chaleureux et texturé - mélange la douce grâce de la soul des années 60 avec le grain et le groove du R&B du début des années 70.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les voix atmosphériques de Lane y sont soutenues par une belle section rythmique. Quelques touches de Chicano soul (de Philadelphie, de Chicago, de Memphis et même du Panama) apparaissent dans la musique de Thee Sacred Souls. Il pourrait être tentant de coller au groupe l’étiquette "rétro" ou "vintage" avec un album aussi analogique que celui-ci. Mais on décèle une modernité évidente dans leur musique, tant cette sincérité dans le fond et dans la forme leur permet de transcender les époques. "Je pense que nous avons récupéré le meilleur des deux mondes avec ce groupe", déclare Lane. "Nous pouvons être innovants, honnêtes et nous lancer des défis en tant qu'artistes, mais nous pouvons aussi rendre hommage aux fondations musicales qui ont contribué à nous former."

C'est bien cet amour et ce respect pour les classiques de la soul qui ont réuni Thee Sacred Souls. Lancé en 2019, le groupe débute dans un premier temps avec Garcia et Samano seulement, liés par une enfance commune dans le sud de la Californie et une attirance mutuelle pour les mêmes disques. Samano commence à jouer de la basse après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, tandis que Garcia passe une grande partie de son adolescence à être obsédé par la guitare et la batterie, à apprendre comment enregistrer sur un vieux magnétophone Tascam. Ce mélange de savoir-faire technique et de curiosité innée au sein du duo s'avère être une combinaison idéale. Il ne leur manque plus qu'un chanteur. "Je me souviens avoir croisé Josh sur Instagram” raconte Garcia. “Et j'ai pensé qu'il pourrait nous correspondre, même s'il faisait quelque chose d'un peu différent. Nous l'avons invité à nous rejoindre en répétition. Et il a très rapidement trouvé de superbes paroles et mélodies. On a su qu’il était l'homme de la situation en seulement une prise”.

Rejoindre un groupe comme Thee Sacred Souls n'était pourtant pas une évidence pour Lane, originaire de Sacramento. Ce dernier tombe amoureux de la musique à travers l'église et étudie le chant classique à l'université où il s’essaye à de nombreux registres, de la chanson française à l'opéra italien. Lorsqu'il déménage à San Diego en 2017, Lane souhaite se lancer en artiste solo. Ses ambitions se penchent davantage vers la dream pop et la chillwave que vers des sonorités de soul classique que Garcia et Samano sont alors en train de concocter. "J'ai grandi avec beaucoup de références classiques comme Al Green, Marvin Gaye et Curtis Mayfield", se souvient Lane. "Mais j'ai toujours pensé que je pourrai instiller des petits bouts de tout ça dans ce que je finirais par faire. Quand j'ai rencontré ces gars-là, ils m'ont fait découvrir d’autres artistes soul et des trucs de lowrider comme Thee Midniters, ça m'a vraiment ouvert les yeux".

Avec 7 musiciens sur scène (le trio de base, un guitariste, des claviéristes et deux choristes), le groupe a presque immédiatement généré un buzz local, ce qui leur a permis de rencontrer rapidement Bosco Mann et les a conduits dans son studio californien de Riverside. À l'époque, Mann prévoyait de lancer un nouveau sous-label Daptone : Penrose Records. Thee Sacred Souls était un choix privilégié pour inaugurer le label. "Ils avaient un son qui m'a tout de suite interpellé", dit Mann. "La combinaison du jeu rythmique unique de Sal et Alex avec la magistrale maîtrise de la voix de Josh était tellement cool. Je savais qu'ils pouvaient faire un album qui allait en mettre plein la vue."

Thee Sacred Souls a largement tenu cette promesse avec ce premier album éponyme qui s'ouvre sur l'envoûtant premier single Can I Call You Rose ?. Avec des paroles écrites spontanément par Lane lors de sa première répétition avec le groupe, le morceau est un concentré de pure romance et un point d'entrée idéal dans la musique intemporelle du groupe. Le nonchalant Lady Love s’inspire directement du Southside Chigago d’Otis Brown et aborde le pardon et les secondes chances. La chanson It's Overflowing - teintée de doo-wop et qui s'inspire à la fois de la Chicano soul et du rocksteady jamaïcain - évoque l’amour débordant qui ne peut être contenu. La très sensuelle Future Lover chante la beauté d’un amour naissant et bouleverse le fonctionnement du groupe. "Pour beaucoup de chansons, Alex écrit la composition et fait ses démos à la maison", explique Samano. "Mais pour Future Lover*, tout est né d'une jam session où nous avons tous échangé nos instruments. J'étais à la batterie, Alex était à la guitare, notre guitariste jouait de la basse, et tout s'est mis en place dès que Josh a commencé à chanter".*

Toutes les voix de l'album - aussi bien celles de Lane que les chœurs féminins - lient les morceaux ensemble, imprégnant les arrangements d'un indéniable sentiment d'urgence émotionnelle. L'agité Weak For Your Love met en valeur l'éblouissant falsetto de Lane, tandis que l’ensorcelant Easier Said Than Done nous touche en plein cœur avec un bouleversant contre-chant. Le cadencé Trade Of Hearts - en duo avec la chanteuse Jensine Benitez - fait même appel à Garcia et Samano pour répondre vocalement aux deux voix principales. Mais c'est peut-être le doux-amer Sorrow For Tomorrow qui met le mieux en évidence l'étendue de la palette vocale de Lane, qui passe sans effort d'une voix mélodieuse à des phases semi-parlées, sur des sujets aussi variés que la perte et la guérison, la croissance et le pardon, la nostalgie et le regret. "Cette chanson évoque la permission de pleurer", dit Lane.

Et c'est bien ce dont il s'agit avec Thee Sacred Souls : ne pas simplement accepter nos émotions mais les embrasser comme un élément fondamental de l'expérience humaine.

(extrait du communiqué de presse)