Jazz Trotter : Thumbscrew - Multicolored Midnight

Au centre d'un univers musical en spirale, Thumbscrew est comme un trou noir inversé qui rayonne de brillantes constellations d'ensembles superposés. Le trio d'étoiles en est le noyau, et il marque sa 10e année d'existence en tant qu'entreprise collective en se tournant vers de nouveaux territoires sonores plutôt qu'en faisant le bilan d'une décennie prodigieusement créative.

Pour célébrer cet anniversaire, “Multicolored Midnight ”, le septième album du groupe pour Cuneiform Records. Il réunit le bassiste Michael Formanek, le batteur/vibraphoniste Tomas Fujiwara et la guitariste Mary Halvorson sur un ensemble de 11 pièces originales qui oscillent entre composition détaillée, improvisation débridée et toutes les gradations intermédiaires. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le voyage extraordinaire de trois des artistes les plus audacieux de la scène jazz new-yorkaise.

L’investissement que chaque musicien apporte à Thumbscrew et l’addition des expériences qu'ils partagent sont ce qui rend l'ensemble si exceptionnel. L'évolution constante de Thumbscrew est alimentée par une matrice dense, car les trois musiciens dirigent également leurs propres groupes. Au-delà de leur travail en tant que trio, ils constituent aussi la base du Kolossus Ensemble de Formanek, le grand format ébouriffant et riche en talents qui a sorti son premier album en 2016 sur ECM, “The Distance”. Formanek a rejoint Halvorson sur la troisième sortie de Tomas Fujiwara & The Hook Up, l'album “After All Is Said” (482 Music), salué par la critique en 2015. Et les membres de Thumbscrew constituent la colonne vertébrale du groupe Code Gir de Mary Halvorson. Pour la guitariste, Thumbscrew est devenu une base créative inestimable. "C'est l'une de mes sections rythmiques préférées dont je fais partie, pour la puissance et l'énergie et tout ce que nous créons ensemble", a-t-elle déclaré. "À ce stade, nous avons chacun utilisé cette section rythmique en tant que leaders."

“Multicolored Midnight” présente la musique que Thumbscrew a peaufinée pendant une résidence de trois semaines à City of Asylum, un programme de Pittsburgh fondé pour servir de refuge aux écrivains en exil. Depuis qu'il a élargi son champ d'action aux musiciens, City of Asylum est devenu la quatrième roue de l'évolution tout-terrain de Thumbscrew, le triumvirat profitant pleinement du confinement pour générer et affiner de nouvelles pièces. Trois des précédents albums de Thumbscrew ont également été créés à City of Asylum. “Multicolored Midnight” est né de la quatrième résidence du groupe en août 2021, un répit bienvenu à l'isolement soudain et troublant imposé par la pandémie.

S'il y avait un programme pour “Multicolored Midnight”, il était centré sur l'incorporation complète du travail de Fujiwara au vibraphone dans le mélange, une teinte brillante qui est apparue brièvement sur la célébration en 2020 du 75e anniversaire d'Anthony Braxton par Thumbscrew, The Anthony Braxton Project. Marquer une décennie n'a pas tout à fait le même panache qu'un jubilé de diamant, "mais nous sentons que c'est une grande affaire", a déclaré Formanek. "C'est beaucoup de temps pour un groupe coopératif, et les résidences sont pour beaucoup dans ce qui nous a permis de nous plonger plus profondément et de continuer à créer de la nouvelle musique."

L'album s'ouvre sur la chanson I'm A Senator !, l'un des cinq morceaux auxquels Formanek a contribué. Il s'agit d'un petit groove diabolique qui met en valeur le travail d'Halvorson sur les accords, en sandwich avec ses descentes vertigineuses sur une seule note. Chargé de connexions et de réflexions pleinement réalisées, “Multicolored Midnight” fournit également des indices alléchants sur les futures explorations de Thumbscrew. Intégrant de nouvelles textures, de nouveaux sons et de nouveaux concepts.

(extrait du communiqué de presse en an glais - traduction E Lacaze / A. Dutilh)