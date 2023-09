Jazz Trotter : Todd Sickafoose - Bear Proof

Le bassiste, compositeur et producteur Todd Sickafoose , lauréat d'un Tony et d'un Grammy Award, publie " Bear Proof ", qu'il décrit comme "62 minutes de musique pour huit musiciens". Le son est évocateur, mélodiquement riche, rythmiquement intense, et se caractérise par une instrumentation singulière composée de violon, accordéon, guitare électrique, piano acoustique, clarinette, cornet, basse et batterie. "Il y a quelque chose d'exponentiel qui se produit lorsque l'on réunit ces huit instruments, joués avec une telle beauté", s'émerveille Todd Sickafoose. "Le nombre de combinaisons, de mélanges, de dédoublements - on a l'impression que les possibilités sont infinies. L'album est "destiné à être joué en concert", écrit Todd Sickafoose dans une brève note de pochette, et c'est ainsi que l'enregistrement s'est déroulé : "dans les conditions du direct", en une seule prise continue.

Le titre "Bear Proof" (à l'épreuve des ours) a plus d'une signification, même s'il peut d'abord faire penser à la sécurité en camping (boîtes anti-ours, etc.). En tant que Californien installé à Eugene, dans l'Oregon, Todd Sickafoose a une certaine expérience en la matière. Mais "Bear Proof" s'entend également dans le sens d'une résistance à la crise : "C'est cette chose qui vous protège des mauvais moments, une peau don t vous vous revêtez.”

À un autre niveau, "Bear Proof" est ce que Todd Sickafoose appelle "une méditation surréaliste sur l'essor et la récession". Comme il l'écrit : "La musique est-elle peut-être meilleure que les mots pour parler des grands moments et de la ruine totale ? En Californie, il y a encore un pont qui dit que l'or est ici. Laissez ces neuf titres de chansons vous guider dans cette direction, si vous le souhaitez". L'aspect narratif de l'œuvre est fort, même si les interprétations des auditeurs peuvent varier car le récit d'une heure se déroule presque comme une pièce de théâtre.

Todd Sickafoose peut compter sur le soutien des membres de l'octet, qui sont tous d'excellents compositeurs et des leaders à part entière. Le guitariste Adam Levy et la batteuse Allison Miller avaient déjà participé à l'album “Tiny Resistors” de Todd Sickafoose en 2008 ("une synthèse satisfaisante d'improvisation instrumentale et de groove atmosphérique, avec une attention remarquable aux détails de la composition, de la couleur et de la texture". - LA Weekly). La violoniste Jenny Scheinman co-dirige le groupe Parlour Game avec Allison Miller et a fait participer Todd Sickafoose à son propre quintet. Le cornettiste Kirk Knuffke et le clarinettiste Ben Goldberg ne s'étaient jamais rencontrés avant la session, mais leur relation musicale s'est développée, aboutissant à l'album en duo “Uncompahgre” en 2018 et à d'autres projets. Le pianiste Erik Deutsch (actuellement avec The Black Crowes) et l'accordéoniste Rob Reich apportent une richesse de couleurs sonores et d'harmonies complémentaires à l'ensemble, sans parler de leurs voix de solistes.

Pour Todd Sickafoose, l’angle principal des compositions de "Bear Proof" a été de "prendre des petits grains de mélodie et de voir ce que je pouvais en faire". Beaucoup sont extrapolés à partir de la mélodie simple de The Gold Gate, les quatre phrases de trois notes que vous entendez dans le morceau d'ouverture. L'une des itérations, peut-être la plus obscure, se produit dans la coda pour piano solo de Magnetic North, que Todd Sickafoose considère comme le point médian du cycle de compositions. "Je considère toute la première moitié comme une descente, jusqu'à ce moment, dit-il, puis tout se remet en place et la seconde moitié commence.”

Du tempo flottant de Bent Into Shape (avec Adam Levy et Bob Reich aux cymbales additionnelles) au motif austère et bluesy qui commence Boom Bust Startup Ruin, "Bear Proof" se révèle comme une œuvre à la gamme dynamique étendue, à l'invention formelle incessante et à l'esprit d'improvisation énergique. Évidemment, pour l'album d'un bassiste, le son de la basse est massif, mais nuancé et jamais écrasant, à l'instar de la batterie de Allison Miller. "C'est une instrumentation délicate", dit Todd Sickafoose. "Allison a un toucher léger et magnifique, mais elle est capable de communiquer beaucoup de force à travers ce toucher.” En atteignant cet équilibre harmonieux, l'octet fait passer les idées de Todd Sickafoose avec une clarté cristalline, donnant lieu à l'un des efforts d'ensemble de jazz les plus vifs et les plus distinctifs d’aujourd’hui.

Jenny Scheinman (violon), Adam Levy (guitare), Erik Deutsch (piano), Ben Goldberg (clarinette), Kirk Knuffke (cornet), Rob Reich (accordéon), Allison Miller (batterie)

À PROPOS DE TODD SICKAFOOSE

Todd Sickafoose a remporté un Tony Award en 2019 (avec Michael Chorney) dans la catégorie "Meilleure orchestration" pour la comédie musicale à succès “Hadestown”. Il a également produit l'enregistrement original pour Broadway de Hadestown, qui a remporté un Grammy en 2020 dans la catégorie “Meilleur enregistrement de comédie musicale”. Parallèlement à ses propres projets, il collabore depuis 2004 avec l'auteure-compositrice-interprète Ani DiFranco, enregistrant sept albums et deux vidéos de concert et donnant plus d'un millier de spectacles à ce jour. Il a également joué et enregistré avec le chanteur et violoniste Andrew Bird, le groupe Boom Tic Boom d'Allison Miller, le groupe Mischief & Mayhem de Jenny Scheinman, le Scott Amendola Band, Trey Anastasio, Darol Anger, Lizz Wright et bien d'autres encore. En tant que producteur/ingénieur, il a dirigé les albums des Blue Cranes, de Rupa & The April Fishes, de Mipso, de Kneebody et d'une foule d'autres artistes.

"Bear Proof" a été rendu possible grâce au soutien du programme New Jazz Works de Chamber Music America : Commissioning and Ensemble Development program, financé par la Doris Duke Charitable Foundation.

