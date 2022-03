Jazz Trotter : Tom Bourgeois - Murmures / Rumeurs

Mystique, introspective, spirituelle et puis soudain, rageuse, exaltée, hérétique, la musique de Tom Bourgeois a quelque chose de solennel et de païen à la fois. Tout questionne dans ce double album qui nous détourne de toute pensée unique. Tout est délicatesse et contraste. Rien n’est jamais tout noir, jamais tout blanc. Rien n’est jamais tout gris non plus. Et Tom Bourgeois joue sur ce fragile équilibre.

Sur le premier disque, « Murmures », ils sont quatre musiciens à accompagner le saxophoniste : Loïs Le Van (voix), Thibault Dille (accordéon), Florent Jeunieaux (guitare) et Veronika Harcsa (voix) en invitée, qui fait quelques incursions, comme pour nous préparer à « Rumeurs », le deuxième disque, où l’on retrouve les mêmes musiciens auxquels s’ajoutent Thomas Mayade (trompette), Quinten De Craecker (trombone), Ruben Verbruggen (sax alto et baryton), Esinam Dogbatse (flûte, percussions), Dorian Dumont (piano), Victor Foulon (contrebasse) et Jelle Van Giel (batterie).

Derrière certains titres, on peut reconnaître du Ravel (Sonatine II), des influences de Tom Yorke (La tête dans la radio et La radio dans la tête), du John Dowland (Tell Me, True Love et Love, Tell Me The Truth), des références à la série “The Wire” ou les points de vue de deux amants. On passe de la renaissance et du baroque au jazz, de l’improvisation à la musique de chambre, des pointes de blues (ou presque) au swing disloqué.

On pourrait s’amuser à trouver les points communs ou les divergences sur les deux facettes de ce double disque, mais le mieux est de se laisser entraîner par le murmure - ou les rumeurs - de ces histoires musicales énigmatiques.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Tom Bourgeois

A Bruxelles (Belgique) samedi 09 avril à 18h au Jazz Station

samedi 09 avril à 18h au Jazz Station A Paris (75) jeudi 19 mai au 360 Paris Music Factory

Mumures

Tom Bourgeois (saxophone ténor, clarinette basse), Loïs Le Van (voix), Thibault Dille (accordéon), FLorent Jeunieaux (guitare)

Rumeurs

Tom Bourgeois (saxophone ténor, clarinette basse), Loïs Le Van (voix), Thibault Dille (accordéon), Florent Jeunieaux (guitare), Veronika Harcsa (voix), Rubern Verbruggen (saxophone alto, saxophone baryton), Thomas Mayade (trompette), Quinten de Creacker (trombone), Esinam Dogbaste (flûte, percussions) Dorian Dumont (piano), VIctor Foulon (contrebasse), Jelle ven GIel (batterie)

