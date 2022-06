Jazz Trotter : Toni Mora - Space Folklore

Véritable kaléidoscope, “Space Folklore” met à l’honneur les multiples facettes de Toni Mora. Un univers métissé et luxuriant, servi avec sensibilité et énergie par une formation de haut vol dont les émotions se font contagieuses, la douce mélancolie (intro de Near Dampoort) succédant à l’énergie brute (UFO Dreams), à la légèreté alanguie (Space Folklore) ou à l’épicurisme désabusé (Life Doesn’t Care). Les voix bouleversantes de la section mélodique (Toni Mora, Jean-Paul Estievenart, Pepa Niebla) y sont sublimées par le son puissant et les solos pénétrants de l’excellent Jasen Weaver (contrebasse), et la cadence enivrante du batteur caméléon Noam Israeli dont la finesse du jeu s’exprime tant dans les répertoires latins que rock et jazz.

Quatre ans après son premier album en quartet, “Beyond Words”, Toni Mora ne fait pas mentir le critique allemand de Jazz'n more qui avait alors prédit “un avenir musical passionnant” à ce jeune guitariste au doigts agiles et au son chaleureux dont le flair pour les introductions courageuses et les solos virtuoses l’avait conquis. Son nouvel album “Space Folklore” est à son image : virtuose à la curiosité insatiable et à l’énergie infinie, il ouvre les horizons et propose un projet hybride et métissé, nourri tant du jazz new-yorkais qui a guidé ses jeunes années (Kurt Rosenwinkel, Jonathan Kreisberg) que du rock, de la bossa ou des musiques andines qui ont bercé ses récents voyages au Brésil et en Argentine. C’est peut-être sa carrière parallèle de sideman - le guitariste s’est produit dans de nombreuses salles et festivals de renom en Europe et dans le monde (avec John Abercrombie, Pepa Niebla, Jean Paul Estievenart, Dick Oats) - qui lui a donné justesse et équilibre dans l’écriture, laissant l’espace nécessaire aux musiciens qui l’accompagnent pour que s’expriment leurs talents bouleversants. Cet album confirme la virtuosité de ce compositeur et guitariste atypique qui annonce de belles années pour la scène belge et internationale.

