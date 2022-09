Jazz Trotter : Tribute to Tomasz Stańko

Dans ce qui aurait été l’année de son 80e anniversaire, la vie et l'art de Tomasz Stańko seront célébrés à New York - sa maison spirituelle loin de chez lui - par 14 pairs et associés prestigieux : Ambrose Akinmusire ; Wadada Leo Smith (trompette) ; Ravi Coltrane, Joe Lovano ; Chris Potter (saxophone) ; Jakob Bro (guitare) ; Craig Taborn, David Virelles ; Marcin Wasilewski (piano) ; Dezron Douglas, Sławomir Kurkiewicz ; Reuben Rogers (contrebasse) ; Gerald Cleaver ; Michał Miśkiewicz (batterie).

"Personne ne tient une seule note de trompette jusqu’au bout du souffle comme le pionnier polonais Tomasz Stańko : un son exhalé avec un soupçon de lassitude, sobrement ironique, mais étrangement émerveillé, unique dans le jazz." - The Guardian, chroniquant le dernier album de Stańko, avenue de décembre.

Tomasz Stańko - l'un des musiciens de jazz européens les plus originaux et appréciés - est né le 11 juillet 1942 à Rzeszów, en Pologne et il est décédé à Varsovie le 29 juillet 2018. À bien des égards, sa vie a tracé le cours du jazz moderne en Europe, en commençant par son passage - alors qu'il avait à peine une vingtaine d'années - dans le groupe du grand compositeur et pianiste polonais Krzysztof Komeda. Au cours de ces années de formation, il a notamment participé à l'album intemporel de Komeda, “Astigmatic”, sorti en 1965 et a été rapidement reconnu comme représentant un changement radical pour le jazz européen.

À partir de 1975, Stańko a commencé son association en tant que leader avec l'emblématique label ECM, qui produira une douzaine d'albums jusqu'à sa dernière sortie, “December Avenue”, en 2017. Cet enregistrement mettait en vedette son New York Quartet, un groupe qui reflétait la profonde affection du trompettiste pour son “second home” et l'inspiration qu'il trouvait dans l'histoire vivante du jazz à New York. Pour marquer ce qui aurait été son 80ème anniversaire, un concert commémoratif gratuit aura lieu au Roulette de Brooklyn à 20h00 le 18 septembre 2022.

"Remembering Tomasz Stańko " comprendra deux illustres solistes à la trompette : Wadada Leo Smith et Ambrose Akinmusire. Les sections rythmiques des quartets new-yorkais et polonais de Stańko constitueront le point d'ancrage de cette soirée : le pianiste David Virelles, le bassiste Reuben Rogers et le batteur Gerald Cleaver, pour le premier ; et, pour le second, le pianiste Marcin Wasilewski, le bassiste Sławomir Kurkiewicz et le batteur Michał Miśkiewicz. Stańko a découvert les trois Polonais alors qu'ils n'étaient que des adolescents ; en plus de se produire en tant que trio établi, ils jouent aujourd’hui avec le saxophoniste Joe Lovano, qui se joindra à eux pour cet événement. Le guitariste danois Jakob Bro, qui a joué sur l'album “Dark Eyes” de Stańko, sera de la partie, tout comme le saxophoniste Chris Potter et le pianiste Craig Taborn - qui faisaient partie d'un groupe que Stańko a constitué pour un engagement au Jazz Standard de New York en 2011. Le saxophoniste Ravi Coltrane et le bassiste Dezron Douglas se produiront également ; ils faisaient partie, avec Virelles, d'un quintette qui a enregistré “Polin”, une suite que Stańko a composée pour une exposition au musée Polin de l'histoire des Juifs polonais.

Le son et la sensibilité intensément lyriques de Stańko étaient facilement identifiables, avec son ton de mélancolie slave, ses inflexions expressives, et les atmosphères sombres qu'il aimait conjurer dans sa musique. Bien qu'il soit avant tout un improvisateur, le trompettiste était aussi à l'aise dans le big band de Cecil Taylor qu'aux côtés de Dave Holland, John Surman, Lee Konitz, Gary Peacock, Edward Vesala ou Bobo Stenson. "Tomasz Stańko n'est pas le premier musicien de jazz à négocier un rapprochement entre de superbes mélodies et l'improvisation libre", note le San Francisco Chronicle. "Mais il est l'un des plus éloquents partisans du lyrisme extemporané qui travaillent aujourd'hui." Et JazzTimes a déclaré : "Stańko écrit des mélodies qui percent le cœur comme des aiguilles... Ses pièces sont des formes ouvertes, quelques traits ou gestes qui introduisent une ambiance et mettent Stańko en mouvement. Il a besoin de musiciens autour de lui qui peuvent répondre avec créativité à ses stimuli uniques."

Ayant grandi derrière le rideau de fer, Stańko s'est appuyé sur la radio Voice of America pour se connecter à la scène jazz américaine - et les sons qu'il a entendus ont nourri son rêve de se rendre un jour à New York et de découvrir cette scène par lui-même. Il y a presque 20 ans, Stańko s'est finalement rendu aux États-Unis pour sa première tournée, et New York était tout ce qu'il attendait. Il a été tellement inspiré qu'il a gardé un appartement dans la ville pendant la dernière décennie de sa vie, afin de pouvoir partager son temps entre la Grosse Pomme et Varsovie. Bien qu'innovateur, Stańko a toujours conservé un sens aigu de l'histoire du jazz. "Avec Krzysztof Komeda, nous écoutions surtout de la musique modale, comme Miles Davis et John Coltrane", se souvient-il. "C'est ce qui m'a inspiré. Ornette Coleman était important aussi, bien sûr, comme exemple d'une certaine attitude envers l'art - celle de la recherche et de la rébellion." Le fait de vivre à temps partiel à New York a également permis à Stańko de rester en contact avec la vitalité permanente du jazz. "À l'origine, je voulais simplement profiter de New York, la ville où tant de grandes histoires du jazz ont été écrites", a-t-il déclaré, mais il n'a pas fallu longtemps pour que le trompettiste interagisse avec les musiciens locaux et trouve de “fantastic cats” avec lesquels il allait travailler de manière si fructueuse, notamment dans son New York Quartet.

Le critique du New York Times Ben Ratliff a écrit avec perspicacité à propos de Stańko s'embarquant dans le dernier chapitre de sa carrière : " Il est bon de voir un artiste plus âgé courir après une nouvelle idée ". Parmi les points forts de la vaste discographie de Stańko, citons l'hommage profondément ressenti et magnifiquement arrangé qu'il a rendu en 1997, “Litania : The Music of Krzysztof Komeda”, avec un septet comprenant un ancien associé de Komeda, le saxophoniste Bernt Rosengren, ainsi que Bobo Stenson et le guitariste Terje Rypdal. En 2011, la Smithsonian Institution a publié l'anthologie centenaire “Jazz : The Smithsonian Anthology”, en six disques, qui, après avoir commencé par Jelly Roll Morton et Louis Armstrong, se termine remarquablement par Suspended Night Variation VIII, un morceau de l'album “Suspended Night” de Stańko, sorti en 2004. Le trompettiste a été honoré par de multiples récompenses tout au long de sa carrière, dont le premier European Jazz Prize en 2002. Le jury a déclaré : "Stańko a développé un son unique et une musique personnelle qui est instantanément reconnaissable et indubitablement la sienne... Joueur de classe mondiale, styliste, interprète charismatique et compositeur original, sa musique assume maintenant la simplicité de la forme et la douceur qui vient avec des années de travail, d'exploration et d'expérience". Tomasz Stańko - un véritable maître et leader du jazz européen."

Ania Stańko, la fille de Tomasz, qui fut son manager, se souvient que son père décrivait New York comme "une Rome moderne - un endroit où tous les chemins mènent, surtout sur le plan musical. Pour lui, c'est l'endroit où de nouvelles pistes sont tracées dans le jazz, l'endroit où il voulait être - et où il était. Il adorait être à New York, marcher dans les rues, vivre la ville, sentir la musique dans l'air. Maintenant, nous aurons la chance de nous souvenir de lui ici, l'un de ses endroits préférés sur Terre". Elle ajoute : "La musique était l'essence de la vie de mon père, le piment. Il la ressentait si profondément que le langage de son art communiquait au-delà de toute frontière. C'est pourquoi nous présentons ce concert gratuit ici, avec ces musiciens extraordinaires qui étaient comme une famille pour mon père."

"Remembering Tomasz Stańko" est organisé par la Fondation Tomasz Stańko grâce au financement de l'Institut Adam Mickiewicz (culture.pl) et de la Fondation Kosciuszko, ainsi qu'au soutien de l'Institut culturel polonais de New York.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)