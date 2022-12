Jazz Trotter : Trygve Seim & Andreas Utnem - Christmas Songs

Soucieux de canaliser au mieux l'esprit de Noël, Trygve Seim & Andreas Utnem ont décidé d'enregistrer ces chants, souvent poétiques voire mystiques, dans l'église Tøyen d'Oslo. C'est aussi le cadre parfait pour entendre ce son axé sur la mélodie, caractéristique du duo.

Andreas Utnem en est l'organiste résident depuis 1996 et il invite souvent Trygve Seim à venir y jouer lors des offices. Ensemble, ils improvisent autour de cantiques et jouent parfois leurs propres compositions. C'est au fil des années, durant ces offices que s'est construite cette complicité qui a débouché sur la sortie de leur premier album en duo en 2010, “Purcor”, constitué d'improvisations sur des hymnes religieux et de compositions originales.

Ce nouvel album poursuit cette démarche et explore la simplicité et le caractère profondément émouvant de ces mélodies de Noël. Elles sont anciennes, souvent d'auteurs inconnus et proviennent du monde entier. Cette variété a été l'un des éléments clés pour choisir les morceaux de cet album : aller chercher l'esprit de Noël partout et surtout là où on ne l'attend pas.

Trygve Seim est un saxophoniste de jazz éduqué au conservatoire de Trondheim en Norvège. Il a étudié le saxophone avec John Pål Inderberg, Bob Rockwell, Rune Nicolaysen et Tore Engstrøm ; la composition avec Terje Bjørklund, Bertil Palmar Johansen, Edward Vesala et Bjørn Kruse. Depuis 1992, il a sorti 22 albums sur le prestigieux label allemand ECM Records, dont 8 en tant que compositeur et leader ou coleader. Le premier album de Trygve Seim, "Different Rivers", a remporté le Jahrespreis, prix des critiques de disques allemands en 2001.

Né en 1973, Andreas Utnem s'est fait remarquer dans pour son travail avec le trio du violoniste folk norvégien Gjermund Larsen. Parallèlement à ses activités de musicien d'église et de compositeur de musique pour le théâtre et la télévision, tant en Norvège qu'en Suède, il a participé à une cinquantaine d'albums. Avec Trygve Seim il a enregistré "Purcor - songs for Saxophone and Piano" (ECM, 2010). En 2017, il a sorti l'album solo "Night Hymns" (KKV).

