Jazz Trotter : Village of the Sun - First Light

Né d’une passion commune pour la musique instrumentale improvisée, “ First Light ” voit les trois artistes s’aventurer dans un nouveau projet, mêlant leurs sensibilités pour créer des morceaux atmosphériques et dansants. Évocateur de certaines des inspirations de Simon Ratcliffe telles qu'Alice Coltrane, Airto Moreira et Masters at Work, Village Of The Sun navigue entre beats électroniques, improvisations jazz entêtantes et une énergie pure et brute, se frayant un chemin entre des rythmes pseudo-samba, des textures ambiantes rêveuses et des sax et percussions explosifs.

L’exaltant et très efficace The Spanish Master est la parfaite incarnation de Village Of The Sun, mêlant les lignes de synthétiseurs atmosphériques avec les percussions électroniques, le jeu complexe de Moses Boyd et le saxophone expressif de Bunker Golding. Avec une tension se construisant autour de chaque élément, le morceau s’emballe et traduit un sentiment d’urgence porté par un drumming frénétique, de fervents éclats de saxophone et d’excentricités électroniques.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

“First Light”, projet de passion et d'exploration, refuse de suivre une seule voie. Les titres comme Cesca et Tigris montrent la capacité de Simon Ratcliffe à tisser des textures et sonorités en mouvement perpétuel autour de l'interaction entre Binker Golding et Moses Boyd. Tandis que le morceau éponyme First Light canalise le son de la scène jazz britannique actuelle où Simon Ratcliffe parvient à créer un sentiment de tension et de relâchement spectaculaire via des atmosphères et touches électroniques qui s’imbriquent à merveille avec les lignes quasi chamaniques, semi free du sax et la batterie haletante.

En tant que membre de l’un des plus grands groupes de dance music britanniques, Basement Jaxx, Simon Ratcliffe et son collaborateur Felix Buxton ont été à l’avant-garde de la house progressive dans les années 90 et 2000 avec les albums “Remedy” et “Rooty” ainsi que les singles classés en haut des charts : “Red Alert”, “Rendez-Vu”, “Romeo” et “Where's Your Head At ?”. On peut aussi citer ses EP City Dreams (1995) et Dorus Rijkers (2011) véritables démonstrations de sa polyvalence et de sa virtuosité.

Au sujet de sa collaboration avec Village Of The Sun, il déclare : "J'ai toujours aimé la musique instrumentale improvisée. Elle a cette intensité et cette excentricité qui me font voyager. Elle me connecte profondément et résonne en moi bien plus que les 'chansons' traditionnelles avec des mots."

Pour Binker & Moses, ce projet est l’occasion de défier les attentes. Reconnus dans leur domaine respectif, ils sont, en tant que duo, les chefs de file d’une génération de musiciens de jazz londoniens, influencés notamment par le hip-hop, la musique électronique, les rythmes caribéens, l'improvisation libre et la tradition du jazz. Ce qui a commencé comme des jams expérimentales durant les balances de concerts de Zara McFarlane - que les deux musiciens ont accompagnée en tournée - a résulté en trois albums studios, deux albums live, de multiples récompenses, une invitation dans l’émission Later… with Jools Holland, des performances live acclamées par la critique et une soif intarissable de continuer à repousser les frontières musicales.

Leur premier album, l'explosif “Dem Ones”, a été enregistré en 2014 sur bandes magnétiques au studio Zelig de Mark Ronson sans aucun edit, overdub ou mix. Considérés comme "les grandes stars en devenir du jazz londonien" par Le Guardian, ce premier projet leur permet également de remporter en 2015 un Mobo Award (Best Jazz Act), un Parliamentary Jazz Award et deux Jazz FM Awards.

Leur second album, “Journey to the Mountain of Forever”, a été enregistré durant l’été 2016 avec un line-up enrichi de Yussef Dayes, Byron Wallen, Tori Handsley, Sarathy Korwar et Evan Parker. Conceptualisé autour d’une esthétique inspirée par la science fiction et le prog/rock, avec une couverture dessinée par Jim Burns (Blade Runner), il termine à la seconde place des meilleurs albums de jazz de l’année selon MOJO et consolide leur statut de leader de la renaissance du jazz londonien.

Au début de l’année, Binker & Moses avec la participation d’un troisième membre Max Luthert, en charge des machines et de l’électronique, ont sorti leur album “Feeding The Machine” enregistré aux Real World Studios de Peter Gabriel par le légendaire producteur et lauréat d’un grammy Hugh Padgham. Le disque a permis au groupe d'obtenir un soutien de la presse et des radios, notamment une critique 5* au MOJO, et des articles dans des revues comme Crack, Uncut, Jazzwise, The Quietus, Stereogum, Huck, The Observer et bien d'autres.

(extrait du communiqué de presse)