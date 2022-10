Jazz Trotter : Vitor Pereira - Jung

“Je m'intéresse à Jung depuis longtemps maintenant, sa description du monde fantastique et vivant qui imprègne notre inconscient m'épate encore aujourd'hui. Avant d'écrire cet album, j'ai réfléchi à la direction que je voulais prendre. J'étais intéressé par l'écriture d'une musique qui, d'une certaine manière, induisait un voyage se déplaçant organiquement à travers des moments improvisés et écrits, et explorant particulièrement le contraste entre l'obscurité et la luminosité.

Quand j'ai pensé à Jung, il y a eu un "déclic", c'était parfaitement logique ! Je devais approfondir mes connaissances, j'ai donc acheté un tas de livres et j'ai commencé à lire et à écrire de la musique. Environ un an après, je terminais la pièce numéro 7. C'était en plein milieu de la pandémie de Covid, donc pas de concerts pour tester la musique, mais j'ai réservé le studio et quelques répétitions et nous nous sommes lancés.

Il n'est en aucun cas nécessaire de connaître le travail de Jung pour apprécier ce disque, mais qui sait, on peut l'entendre d'une manière différente…”

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze . A. Dutilh)

Vitor Pereira (guitare)

Chris Williams (saxophone alto)

Alam Nathoo (saxophone ténor)

Mick Coady (basse)

Adam Teixeira (batterie)

En concert le vendredi 28 à 17h au B:Music à Birmingham (UK)