Jazz Trotter : Wako - Ut av det nye

Ce travail a été salué par les critiques - Aftenposten a pu rapporter que "c'est ainsi que le jazz est maintenu en vie", Dagens Næringsliv a déclaré que Wako s'est "frayé un chemin jusqu'en première division avec une version intelligente, mélodique et pointue", Dagsavisen a dit qu'ils "font durer la fête jusqu'à la dernière note", tandis que Budstikka de Romsdal a simplement nommé l'album live "l'une des plus fortes sorties norvégiennes de l'année".

Comme sur leurs précédents albums, les chansons sont écrites par Martin Myhre Olsen et Kjetil Mulelid, à une exception près - une ballade incroyablement belle écrite par le bassiste Bárður Reinert Poulsen. La sobriété et le romantisme se côtoient. La musique entrelace l'ordre et le chaos, la dissonance et la consonance, la lumière et l'ombre, et d'autres formes de folie et d'harmonie d'une manière unique.

C'est tout simplement une démonstration de la façon dont Wako traite le format du quartet de jazz acoustique. Ce qui est répété sur "Ut av det nye", c'est la maturité de la musique. Tous les quatre ont une trentaine d'années, et si vous avez suivi le parcours de Wako, il est clair que de longues étapes de maturation ont été franchies depuis le début en 2012 au légendaire "Jazzlinja" de Trondheim. Wako joue avec une autorité et une personnalité qui les placent à l'avant-garde du jazz nordique, et il a été mentionné à plusieurs reprises que Wako se tient comme l'un des groupes les plus dynamiques et innovants de la scène jazz actuelle. Cela se confirme avec ce sixième album.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh

Wako est en tournée en Norvège du mardi 15 au samedi 19 novembre