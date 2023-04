Jazz Trotter : Walter Bishop Jr. - Bish at the Bank

Ce double album numéroté à la main (édition limitée à 3000 exemplaires dans le monde) a été transféré à partir des bandes originales et est pressé sur un vinyle de 180 g. Il contient 100 minutes de musique. Le livret comprend des essais du journaliste de jazz Ted Panken et du journaliste vidéo de jazz et ami de Bishop, Bret Primack, des photos rares de Don Schlitten, Raymond Ross et Jan Persson, ainsi que des poèmes écrits par Bishop. Le coffret est co-produit par le propriétaire du label et musicien Cory Weeds et le producteur de "Jazz Detective" Zev Feldman.

Ce double album, “Bish at the Bank : Live in Baltimore”, comprend deux concerts enregistrés à Baltimore, dans le Maryland : le premier au Madison Club le 28 août 1966 et le second au Famous Ballroom le 26 février 1967.

Né à Harlem en 1927, Walter Bishop a commencé sa carrière de musicien et d'enregistreur au sein des Jazz Messengers d'Art Blakey sur son premier album Blue Note en 1948. Il a poursuivi dans le style bebop avec des concerts et des enregistrements en compagnie de Kenny Dorham, Jimmy Heath, Milt Jackson, Stan Getz, Charlie Parker, Miles Davis, Oscar Pettiford, Wynton Kelly et bien d'autres. Dans les années 1960, il a formé un trio avec Jimmy Garrison et G.T. Hogan. Il a enregistré pour divers labels indépendants, dont Jazztime, Black Jazz et Muse Records.

Ce coffret de huit titres comprend deux compositions de Miles Davis ainsi que des standards tels que Willow Weep for Me, Quiet Nights d'Antonio Carlos Jobim et The Days of Wine and Roses d'Henry Mancini.

