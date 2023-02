Jazz Trotter : Wild Card - Cabin 19 Fever

On y retrouve un mélange caractéristique de pièces mélodieuses avec une diversité de morceaux hard-bop, afro/samba et pop retravaillés. C’est ce qui a rendu le groupe populaire sur la scène jazz britannique et européenne au cours de la dernière décennie.

Le nouvel album de Wild Card , "Cabin 19 fever", est une combinaison de 3 morceaux enregistrés aux studios Eastcote en février 2022 et de 7 autres produits et enregistrés pendant les différents confinements en 2020-21.

Le trio de base, c’est le "trio d'orgue" : le guitariste et leader français du groupe Clément Régert, l'organiste australien Andrew Noble et la batteuse Sophie Alloway, trois des piliers des clubs et festivals de jazz européens. Ils ont été rejoints pour ces séances par 14 amis comme invités spéciaux :

> Le saxophoniste ténor américain Maurice "Mobetta" Brown (Robert Glasper) et le trompettiste américain Charlie Porter (Joe Zawinul), lauréats des Grammy Awards.

> Le saxophoniste américain Marcus Strickland (Keyon Harrold), artiste de Blue Note Records et nominé aux Grammy Awards, et le saxophoniste britannique Binker Golding (Zara McFarlane), lauréat du MOBO.

> La tromboniste étoile montante Rosie Turton (Nerija) et la star britannique du trombone Dennis Rollins (Maceo Parker).

> Imaani (Incognito), célèbre chanteuse soul/funk.

> La légende vivante du latin-jazz, le percussionniste britannique Snow Boy (James Taylor Quartet) et Karl Vanden Bossche (Gorillaz).

> Le trompettiste britannique Graeme Flowers (Manu Katché) et le fougueux saxophoniste alto Jim Knight (CeeLo Green).

> Les habitués de Wild Card, le saxophoniste Paul Booth (Steely Dan), lauréat de plusieurs prix, le tromboniste virtuose Trevor Mires (Gregory Porter) et le saxophoniste ténor Leo Richardson (Jamie Cullum).

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)