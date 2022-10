Jazz Trotter : Wolfert Brederode - Ruins and Remains

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Au cours de sa conception et de son élaboration, “Ruins and Remains ” s’est enrichie de significations plus larges et plus personnelles que la seule Grande Guerre, faisant entrer la musique dans un réseau de résonances d’une grande densité. “A plusieurs niveaux, cette pièce traite du chagrin, de la perte et de la nécessité de savoir se relever de ce type d’épreuves,” explique le pianiste batave.

Conjuguant des qualités de fragilité et de résilience, la musique reflète ce mouvement en explorant un territoire émotionnel contrasté faisant se succéder séquences aux humeurs sombres et brusques poussées d’espoir. Porté par le jeu hyper-sensible de Wolfert Brederode, du percussionniste Joost Lijbaart et du Quatuor Matangi (considéré de plus en plus comme l’une des formations de musique de chambre les plus aventureuses de la scène musicale néerlandaise), cet album très personnel a été enregistré au Sendesaal de Brême en août 2021 et produit par Manfred Eicher.

(extrait du communiqué de presse)

Publicité