Jazz Trotter : Wolfgand Muthspiel - Dance of the Elders

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

“ Dance of the Elders ” fait suite au déjà très apprécié “Angular Blues”, que The Times avait qualifié au moment de sa sortie d’“œuvre tranquillement impressionnante”. Ici Wolfgang Muthspiel persiste dans sa démarche, ses talents singuliers de compositeur offrant à ses compagnons la matière et le support d’échanges particulièrement intenses. L’écriture du guitariste ainsi que son approche du jazz ont toujours été fortement influencés par la musique folk ainsi que par l’univers du classique – mais ces deux aspects de son univers sont particulièrement sensibles tout au long de ce nouvel album. Les impulsions percussives flottantes de la batterie de Brian Blade ainsi que les contrepoints subtils de la contrebasse de Scott Colley dessinent des paysages harmoniques aventureux truffés de polyrythmies complexes et offrent au style fluide de Wolfgang Muthspiel tant à la guitare acoustique qu’électrique, un espace interactif où s’épanouir.

(extrait du communiqué de presse)