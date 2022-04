Jazz Trotter : Xose Miguélez - Contradictio

"La créativité, la sensibilité, l'ouverture et l'intrépidité de Xose Miguélez sont pour moi une source constante de joie. Il a un sens impeccable de la mélodie et de la narration, et son son est magnifique et transmet une vaste gamme de sentiments et d'émotions - chose rare de nos jours..." Jean-Michel Pilc

Originaire de la région de Galice en Espagne, le saxophoniste Xose Miguélez a célébré les mélodies traditionnelles de sa famille, vues à travers le prisme du jazz moderne, pour son Ontology sorti en 2019. Sur “Contradictio ”, Xose Miguélez fait appel au pianiste français Jean-Michel Pilc et à la musique qu'ils développent ensemble depuis plusieurs années avec la paire rythmique basée au Portugal du bassiste Carlos Barretto et du batteur Marcos Cavaleiro. Ensemble, ils proposent des timbres résolument contemporains dans un cadre organique de jazz classique. À travers un mélange de standards, d'originaux de Xose Miguélez et d'une composition de Jean-Michel Pilc dédiée à la Galice, la musique se déploie avec une spontanéité et une vie qui inspirent les sentiments d'une expérience musicale en concert.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

