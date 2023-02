Jazz Trotter : Zack Lober - No Fill3r

Après plus de 20 ans en tant que sideman sur la scène new-yorkaise, dans le jazz et la musique improvisée, le bassiste Zack Lober présente un projet aventureux et profondément personnel avec sa première sortie en tant que leader, “NO FILL3R” , qui sort sur le label néerlandais Zennez Records.

En trio avec Sun-Mi Hong (batterie) et Suzan Veneman (trompette), Lober présente un répertoire dont les thèmes touchent à notre humanité commune, à l'amour, à la perte et à l'infinité de l'univers, le tout associé à un esprit de liberté, d'ouverture et d'improvisation collective. L'album a été enregistré dans les conditions du live, aux studios Wisseloord à Hilversum, aux Pays-Bas. Il a été produit par Ben van Gelder, ami de longue date et pair musical de Lober.

“Force Majeure est une composition sur des forces plus grandes que nous (par exemple, le changement climatique, la pandémie de COVID ou la guerre) qui nous renvoient à des choses que nous préférerions ignorer", note Zack Lober. "La pièce représente la lutte entre l’aspiration de l'humanité pour le confort et la normalité, tout en sachant que la seule constante dans la vie est le changement."

