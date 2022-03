Jazz Trotter : Cully Jazz Festival 2022

Du vendredi 1er au samedi 09 avril a lieu la 39e édition du Cully Jazz Festival , au bord du lac Léman. Cette année, à côté de têtes d’affiches comme Anouar Brahem, Youn Sun Nah, Dee Dee Bridgewater, Richard Galliano ou Chucho Valdés, c’est la scène helvétique qui est mise à l’honneur. On y retrouve Gauthier Toux, Florian Favre, Marie Krütti et bien d’autres. Le festival se déroule sur trois scènes : le Chapiteau, le Temple et le Next Step, pour le Festival IN .

À lire aussi : Jazz Trotter : Cully Jazz Festival 2019

Le Festival OFF , constitué d’une quinzaine de scènes éphémères, cafés et caveaux disséminés dans l’ensemble du village, représente quant à lui un lieu d’expérimentation et un véritable tremplin pour la relève du jazz en Suisse. S’il arrive en effet régulièrement qu’un artiste du OFF se retrouve, quelques années plus tard, à l’affiche du Festival IN, il arrive aussi qu’un artiste du IN désire revenir au Cully Jazz en résidence au OFF. Pour une convivialité intense !

Publicité

À écouter dans l'émission sur Iiro Rantala : Iiro Rantala, un extraterrestre à Postdam