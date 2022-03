"Je pars avec tristesse" : le directeur français du ballet du Théâtre Stanislavski démissionne

Un départ à regret. Le Français Laurent Hilaire, directeur de la troupe de ballet du Théâtre Stanislavski à Moscou, ex-étoile de l'Opéra de Paris, a annoncé ce dimanche sa démission de l'institution moscovite "au vu de la situation" géopolitique. Il s'apprêtait hier à quitter Moscou.

Laurent Hilaire a donné sa démission samedi, depuis confirmée sur le site de l'établissement. "Je quitte Moscou au vu de la situation", a-t-il expliqué à l'Agence France Presse, sans plus s'appesantir. "Je regrette cette décision, j'ai travaillé en harmonie (avec les équipes du théâtre), je pars avec tristesse mais le contexte ne me permet plus de travailler sereinement", a-t-il ajouté.

Deuxième Français à diriger une troupe russe

Nommé il y a cinq ans directeur de la danse du Théâtre académique musical Stanislavski, Laurent Hilaire était le deuxième Français à diriger une troupe de ballet en Russie, près de 150 ans après son illustre prédécesseur, le danseur et chorégraphe Marius Petipa. Considéré comme l'un des plus brillants danseurs français de sa génération, il a renouvelé le répertoire de la compagnie russe, la troisième après le Bolchoï de Moscou et le Mariinski de Saint-Pétersbourg.

Né en 1962, Laurent Hilaire est diplômé de l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris. Engagé dans le corps de ballet, il a été nommé "Étoile" en 1985, à l'âge de 22 ans, par Rudolf Noureev, danseur originaire d'URSS qui avait fait défection à l'Union soviétique. Laurent Hilaire a interprété les pièces néo-classiques de George Balanchine, Roland Petit ou Angelin Preljocaj, et créé notamment Le Parc avec ce dernier. Régulièrement soliste invité, il s'est produit avec de nombreuses compagnies prestigieuses, comme le Royal Ballet de Londres ou encore la Scala de Milan.

