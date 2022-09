Jean-Luc Godard : la musique houleuse de l'agitateur de la Nouvelle Vague

Une musique omniprésente, mise entièrement au service du long-métrage. Classique ou originale, souvent déstructurée puis recomposée, à la manière d'un puzzle fantasque. Imaginée par Georges Delerue, Antoine Duhamel, Paul Misraki, Michel Legrand, piochée dans le répertoire mozartien ou brucknérien. Les musiques des films de Jean-Luc Godard, qui nous a quitté ce mardi à l'âge de 91 ans, ne peuvent laisser indifférent. Usage parfois choquant, diront certains mélomanes, incroyablement moderne, affirmeront d'autres. Plongée dans la musique houleuse de l'agitateur de la Nouvelle Vague, faite de coupes, de citations, aux tonalités de révolution.

Coupez !

Ainsi, Jean-Luc Godard modelait, remodelait, tordait la musique dans ses long-métrages, quitte à maltraiter le travail de leur créateur. « La plupart du temps, les compositeurs écrivaient un thème ou plusieurs, puis Jean-Luc Godard s’emparait de la musique pour la placer lui-même dans son film. Surtout, il la coupait, la répétait, la découpait, la mettait en scène d’une façon complètement originale. C’est vraiment sur la rupture, la cassure que les choses se jouent dans le cinéma de Godard », analyse Thierry Jousse, réalisateur des Écrans sonores de Jean-Luc Godard, en collaboration avec le cinéaste. « Cette façon de couper la musique, c’est quelque chose que personne n’avait fait avant lui et que peu ont fait après. Une manière presque de brutaliser la musique, comme il pouvait brutaliser l’image. »

« Il faut toujours partir du principe que pour lui, le cinéma est l’art qui englobe tous les autres arts. Pour Godard, tous les autres arts sont, comme on disait au Moyen-Âge, des matériaux de réemploi, comme les cathédrales construites à partir des pierres des temples grecs », décrypte Carole Desbarats, autrice de L’effet Godard et collaboratrice de Godard, seul le cinéma, documentaire présenté à la Mostra de Venise. « Godard traite la musique comme il traite la peinture. Il n’hésitera pas, dans la façon de montrer un tableau, à le fractionner. Il n’hésitera pas à le montrer différemment, sous un angle inattendu. Dans la musique, il va faire pareil. Se réapproprier, réemployer au sens strict du terme le matériau en question. » Avec quasiment des airs de films noirs, comme dans Pierrot le Fou ou Alphaville. Un travail d’orfèvre dans Une femme est une femme où Godard, en parsemant le film d’illustrations sonores, le transforme en comédie musicale.

Quitte à évincer une grande partie de la partition : « Pour Vivre sa vie, Michel Legrand avait composé une dizaine de variations sur un même thème, sur demande de Godard. Mais ce dernier n’a utilisé qu’une seule des variations, qu’il a répétée pendant tout le film », note Thierry Jousse. Des mots évocateurs, aussi, d'Antoine Duhamel, qui a composé la musique de Week-end : « Godard avait fait une passionnante recomposition de ma partition ». Avec, lorsqu’il déstructurait la musique, le problème des droits d’enregistrement. « Il a à vrai dire toujours été assez cavalier sur le sujet, son aura mondiale faisait qu’il pouvait se le permettre. Il a fait du 'sample' avant même que l’on emploie le mot et sans rendre de droits, croyez-moi, aux maisons d’éditions ! », indique Carole Desbarats. Le classique n’était pas épargné : « Dans Le Petit Soldat*, en 1963, la musique de Haydn est coupée en plein milieu »*, remarque François-Xavier Szymczak, producteur à France Musique, qui a rendu hommage l’an dernier à la musique de Godard dans cinq épisodes d’Arabesques , diffusés à l’occasion des 90 ans du cinéaste.

Le classique au service de la modernité

Car Godard se plaisait aussi à convoquer le grand répertoire. « Nous pouvons noter beaucoup d’occurrences de musique classique. Le Concerto pour main gauche de Ravel dans Passion, le Requiem de Mozart… du Bach dans Je vous salue, Marie, la liste est longue », égrène Thierry Jousse. « Godard n’était pas forcément grand spécialiste de musique mais il était mélomane, écoutait régulièrement de la musique chez lui et avait des idées musicales qu’il soumettait à ses compositeurs », indique aussi François-Xavier Szymczak, qui met aussi en évidence « l’omniprésence du répertoire symphonique classique », dès 1955, dans la filmographie de Godard. Avec un tropisme en particulier pour un compositeur : « Beethoven est peut-être la figure la plus récurrente de son œuvre. Dans Prénom Carmen, ou bien dans Une Femme Mariée, où les quatuors à corde de Beethoven sont utilisés en contrepoint avec la plastique de Macha Méril, de façon très pudique et sensuelle. » À noter aussi que dans Le Signe du Lion, premier long-métrage d’Éric Rohmer, l’ « acteur » Godard écoutait déjà en boucle une musique de Beethoven.

Quelle relation Godard entretenait-il dès lors avec les notes ? Amour ? Indifférence ? « Il avait un rapport qui pouvait paraître un peu désinvolte à la musique. Il était assez critique envers la bande-originale du Mépris, alors que c’est sa musique la plus connue. Peut-être trouvait-il que c’était une musique plus commerciale, entre guillemets », suppose Thierry Jousse. « Peut-être aussi que ce qui avait gêné Godard était le fait que Georges Delerue ait eu un immense succès avec cette musique. Qu’elle fut jouée dans les orchestres du monde entier, y compris amateurs… peut-être au détriment du film », suggère aussi François-Xavier Szymczak. « Toujours est-il que c’est une musique extrêmement émouvante, très brahmsienne, brucknerienne. » Sans compter une « détestation pour Pierre Boulez », glisse Thierry Jousse.

La chanson se taillera aussi une place de choix dans la filmographie du cinéaste. Dans les années 60, une chanson originale pour Une femme est une femme, de Michel Legrand, avec des paroles de Godard. « Ma Môme de Jean Ferrat dans Vivre sa vie, Tu te laisses aller de Charles Aznavour dans Une femme est une femme…, indique Thierry Jousse, des éléments dans l’air du temps, qui font aussi partie aussi de la manière dont Godard a pu utiliser la musique à certains moments. » Avec éclectisme, renchérit François-Xavier Szymczak : « Il piochait dans tous les genres, y compris les Rolling Stones, les Rita Mitsouko, Jean Ferrat ou Chantal Goya. »

Godard (re)compositeur

Gabriel Yared sera le dernier compositeur à collaborer avec Jean-Luc Godard pour Sauve qui peut (la vie), au début des années 80 (Yared confie d’ailleurs que n’ayant pas vu le film, il avait navigué à vue pour la composition). Godard posera tout de même ses conditions : qu’un extrait du 4e acte de La Gioconda, de Ponchielli, soit utilisé dans le long-métrage. Pourquoi donc, par la suite, décider de ne plus faire appel à des compositeurs ? « Peut-être voulait-il davantage de liberté. Mais c’est étonnant, d’autant plus que beaucoup des films suivants évoquent soit des compositeurs soit des partitions, comme Prénom Carmen ou Forever Mozart », constate François-Xavier Szymczak.

Au milieu des années 80, Manfred Eicher, fondateur de la maison d’édition ECM, va envoyer des disques à Jean-Luc Godard ainsi qu'à sa femme et collaboratrice, la cinéaste Anne-Marie Miéville. « À partir de ce moment-là, les catalogues ECM vont être très présents dans les bandes son de Godard, au point même de changer un peu l’esthétique des films. Avec des musiques d’Arvo Pärt, de Giya Kancheli, qui sont des musiques très contemplatives, beaucoup de silences, où Godard va pouvoir laisser libre cours à son jeu de montages et de collages. » Une créativité débridée, avec une absorption par Godard, quasiment, de la fonction de compositeur. « S’il s’est passé de compositeur, c’est parce qu’il s’est mis dans la position du compositeur à partir du moment où il a monté la musique. Une partie de Bruckner, de Pärt, d’accord, mais à la fin, ça devient du Godard », juge Carole Desbarats.

Une scène, selon elle, synthétise avec brio le rapport qu’entretenait Godard avec les partitions. « Dans le film Passion*, Hanna Schygulla écoute* Et incarnatus est de Mozart. Godard n’a pas trituré la partition. Il met son actrice devant cet air, avec des notes très hautes, et elle se met à chanter, mal, comme nous chantons tous mal, sauf les chanteurs professionnels, lorsque nous essayons de fredonner de l’opéra. Godard va mettre la musique jusque dans le corps d’une actrice, en faire un élément de récit. Une parfaite traduction de sa relation à la musique, dans une scène absolument bouleversante. »