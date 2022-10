Jean-Michel Jarre, les révolutions du son

“Ce qui m'a toujours amusé (...), c'est d'avoir une attitude de pirate ou de corsaire vis-à-vis de la technologie”. Dès l’enfance, Jean-Michel Jarre se prenait déjà pour un pirate lorsqu’il brandissait son magnétophone pour enregistrer le moindre son autour de lui. Il n’a que dix ans quand son grand-père - qui n’est autre que l’inventeur du premier électrophone portatif, ou l’ancêtre de l’iPod - lui offre l’enregistreur qui le plongera dans le monde de la musique électroacoustique.

A cette époque, à la fin des années 50, des compositeurs et des théoriciens se retrouvent au groupe de recherches musicales (ou GRM), fondé par Pierre Schaeffer. Jean-Michel Jarre rejoint alors le groupe et découvre une musique d’un nouveau genre : “J’ai rencontré des gens qui approchaient la musique pas seulement en termes de notes, basées sur un solfège - qui avait été notre système de pensée et de création depuis des siècles et des décennies -, mais des gens qui partaient du son en disant que ce qui différencie le bruit de la musique, c'est l'intention, c'est le geste du musicien.”

Les pierres de la musique électroacoustique

Jean-Michel Jarre rencontre également Pierre Henry, considéré comme le père de la musique électroacoustique, avec Pierre Schaeffer. Ensemble, ils composent la Symphonie pour le temps présent, œuvre phare de ce genre musical et dont “la performance rappelait étrangement celle des DJ, peut-être cinquante ans avant le monde des DJ. [...] Les deux Pierre sont, si j’ose dire, les pierres fondatrices de la musique électroacoustique”.

Nourri de ces innovations musicales, Jean-Michel Jarre évolue vers la musique électronique, sans oublier ses origines. Dans son dernier album, Oxymore, il rend hommage à Pierre Henry en incorporant des sons que ce dernier lui a légué avant sa mort, en 2017. En y ajoutant sa touche personnelle, puisque l’album a été entièrement conçu en son spatialisé. Une autre manière de revenir à ses débuts : “Pierre Henry a été l'un des premiers à explorer la spatialisation. Il avait même mis au point un spatialisateur [...] qui diffusait les sons en live sur les différents haut-parleurs qui entouraient l'audience.”

Le son spatialisé

Pour cela, Jean-Michel Jarre a fait appel à Hervé Déjardin, responsable projet innovation audio à Radio France : “L'idée, c'est de donner à l'auditeur la sensation d'être au centre de la scène sonore et que la musique se déploie autour de lui.” Une prouesse technique qui permet à l’auditeur d’écouter la musique en son binaural à l’aide d’un simple casque et d’être immergé dans une scène sonore, déployée à 360 degrés autour de lui.

L'auditeur perçoit ainsi dans l'espace l'origine d'un son, qu'il ait été émis devant lui ou derrière lui, à sa gauche ou à sa droite, etc. Une manière de reproduire notre écoute naturelle, comme le résume Hervé Déjardin : “Le son binaural, c'est un mode de perception. C'est comment l'être humain est capable de percevoir des sons de manière très localisée. Si le son est [à gauche], il arrive un peu avant dans mon oreille gauche que dans mon oreille droite et un peu plus fort que dans mon oreille droite. [...] On a également un magnifique encodeur qui s'appelle le pavillon qui, par sa forme très bizarre, va modifier les sons avant qu'il ne pénètre le conduit auditif. Donc si on reproduit ça avec un casque, on reproduit une écoute binaurale.”