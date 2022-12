Jérôme Pernoo hors de garde à vue, il sera jugé à Paris pour agression sexuelle sur mineur

Après deux jours en garde à vue à la Brigade de protection des mineurs pour "agression sexuelle sur mineur", l'ancien professeur au CNSMD de Paris Jérôme Pernoo a été présenté ce vendredi à un magistrat selon une dépêche de l'AFP. "L'intéressé a été déféré ce matin pour convocation par procès verbal à une audience du tribunal correctionnel ultérieure", a précisé le parquet, sollicité par l'AFP. "Il sera jugé pour des faits d'agression sexuelle sur mineur à l'égard d'une victime et de harcèlement sexuel à l'égard de deux victimes", a précisé le ministère public. Dans l'attente de cette audience, Jérôme Pernoo sera placé sous contrôle judiciaire.

Cette procédure survient plus d'un an et demi après l'ouverture d'une enquête préliminaire à Paris le 20 avril 2021, fondée sur des accusation de trois plaignants, pour des faits qui auraient eu lieu à l'extérieur du conservatoire de Paris. En mai dernier, Jérôme Pernoo avait été licencié sans préavis ni indemnité par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, suite à une enquête administrative et une procédure disciplinaire. La décision a été confirmée début novembre par le tribunal administratif de Paris.

Interrogée par nos soins , Émilie Delorme n'a pas souhaité répondre à nos questions sur cette affaire.