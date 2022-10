JO 2024 : les festivals vont-ils payer les pots cassés ?

Les inquiétudes ont commencé à poindre après une intervention de Gérald Darmanin au Sénat, mardi dernier. Auditionné par les commissions des lois et de la culture, le ministre de l'Intérieur a affirmé que certains événements culturels et sportifs prévus à l'été 2024 seraient "annulés ou reportés", en raison des Jeux Olympiques. Et ce jeudi matin, sur France Inter , il a confirmé que les festivals devront "faire des efforts" s'ils veulent avoir lieu pendant les JO, qui accapareront "toutes les unités de forces mobiles" : "Cela ne veut pas dire que les festivals ne peuvent pas se tenir", mais qu'ils devront avoir lieu "dans des conditions qui permettent d'avoir moins de forces de sécurité que d'habitude".

Mercredi, le maire de Belfort, Damien Meslot, s'est dit dans un communiqué préoccupé quant à la tenue des Eurockéennes en 2024 : "Je suis très inquiet et surpris par l'annonce du ministre de l'Intérieur. Cela signifie donc qu'un pays comme la France n'est plus en capacité d'organiser de grands événements sans mettre à l'arrêt le reste du pays". Il se dit aussi prêt à mobiliser toutes ses forces de sécurité 'pour permettre le maintien des grandes manifestations".

"Vouloir sacrifier les festivals, c'est hallucinant"

Même inquiétude pour le président du festival des Vieilles Charrues, Jérôme Tréhorel, qui s'émeut dans Ouest-France des propos du ministre de l'Intérieur : "Vouloir sacrifier les festivals, c’est hallucinant. Ici, on est dans une région où il n’y a aucun site olympique. Il faudra m’expliquer. Pour 2024, c’est impossible de décaler les Vieilles Charrues. Elles sont inscrites dans un planning d’organisation générale de festivals et nous avons des engagements avec des prestataires. Cela montre une méconnaissance de l’organisation de nos évènements. Il n’y a pas eu de concertation".

Un climat d'incertitude dont se seraient bien passés les festivals, déjà fragilisés après de longs mois de crise sanitaire. Certains pourraient ainsi être décalés soit au printemps, soit à l'automne. Côté classique, la question se posera peut-être pour les grosses manifestations : les Chorégies d'Orange, le Festival Radio France Occitanie Montpellier, ou encore le festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence, qui a lieu en juillet. Soit juste avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024.